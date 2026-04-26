Un salario de 30.000 euros al año pagará más por el nuevo recargo de pensiones desde 2026

A partir de este año 2026, tanto trabajadores como empresas en España verán cómo suben las cotizaciones destinadas a mantener el sistema público de pensiones. El motivo es el incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un recargo aplicado en la nómina que seguirá aumentando de forma progresiva hasta 2029.

Según explicó una analista económica, Victoria Ballesteros se trata de una medida ya prevista que irá notándose año a año en las aportaciones a la Seguridad Social.

Sube la cotización destinada a mantener el sistema público

El MEI se creó con la intención de reforzar la financiación del sistema de pensiones ante el aumento progresivo del envejecimiento de la población. La retirada de la generación del ‘baby boom’, que arrancó en 2023 y se prolongará más allá de 2040, está elevando de forma notable el gasto público.

En este contexto, Ballesteros ha señalado que la pensión media de los nuevos jubilados ya se sitúa cerca de los 1.700 euros, una cifra que incrementa la presión sobre las cuentas de la Seguridad Social.

Una pareja de jubilados sentados en un banco. / El Periódico

El sistema incorpora una cotización extra que no va a parar a una cuenta individual ni a un fondo personal, sino a una especie de caja común pensada para hacer frente al aumento del gasto.

En este sentido, el economista de Fedea, José Ignacio Conde Ruiz, lo resume de forma clara: “no se mete en ninguna hucha, esto directamente es que el sistema no es capaz, con las cotizaciones actuales, de cubrir las pensiones actuales”.

Para entender mejor este cambio, Ballesteros lo explica con un caso sencillo: un trabajador que cobra 30.000 euros brutos al año pasará a aportar 270 euros anuales al MEI a partir de 2026.