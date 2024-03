Soy de Salamanca y estos son los alimentos que debes probar si vienes a pasar la Semana Santa en mi ciudad

"Salamanca tierra mía, de arte y sabiduría, eres joya sin igual...", cantaba Rafael Farina. Y es que no hay persona que no haya ido a Salamanca y no piense en volver. Gastronomía, patrimonio, naturaleza, parece que esta provincia castellanoleonesa lo tiene todo, y así es.

Para muchos, Salamanca tiene la plaza mayor más bonita de España y, además, cuenta con dos catedrales. En la conocida como fachada de las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca, los turistas deben encontrar una pequeña rana que se encuentra en su fachada, para así tener prosperidad y volver a Salamanca y, en la fachada de la Catedral Nueva, se debe buscar un astronauta, símbolo de los avances en la ciencia en contraposición con la iglesia más tradicional.

Pero hay un aspecto que destaca por encima de los demás: su amplia y variada gastronomía. Y es que destaca de manera especial por sus alimentos cárnicos, ya sean las carnes procedentes de las ganaderías salmantinas o, por sus exquisitos embutidos derivados del cerdo.

El recetario de esta zona de Castilla y León está compuesto por platos fuertes y contundentes, ya que así se ayuda a combatir los días fríos de invierno donde se pueden alcanzar temperaturas bajo cero. Si quieres empaparte de toda la gastronomía de Salamanca, te presento sus productos y platos más típicos:

Hornazo

Es el plato típico por excelencia de la provincia de Salamanca además de uno de los más representativos de su gastronomía. En el caso del hornazo de Salamanca, es una masa rellena de embutido ibérico, chorizo, jamón y lomo adobado, aunque hay en algunas versiones en las que también puede llevar huevo duro.

Estos productos son cocinados en el horno, al mismo tiempo que la masa de pan que los cubre. El origen de este plato se encuentra en los pastores, aunque muy pronto se convirtió en una receta tradicional de los llamados 'Lunes de Aguas', el festivo local de Salamanca en el que muchas familias y grupos de amigos nos reunimos a la ribera del río Tormes.

Hornazo de Salamanca / SPORT.es

Chanfaina

Es un plato típico de muchas zonas de España pero, en Salamanca, se distingue porque este plato está condimentado con comino, que le da un sabor muy característico, además de por añadir a los ingredientes básicos el huevo duro picado y el arroz.

Este plato tiene como principales ingredientes la carne de cordero, guindillas, ajo, laurel, cebolla, sangre cocida y casquería, aunque; dependiendo del pueblo en que nos encontremos se pueden utilizar diferentes productos.

Chanfaina de Salamanca / SPORT.es

Jamón de Guijuelo

Al sureste de la provincia de Salamanca, se encuentra el famoso municipio de Guijuelo. Forma parte de la comarca de Salvatierra y es muy conocido por la calidad y el prestigio de sus embutidos ibéricos, sobre todo por sus jamones.

Además, en Guijuelo se puede visitar además el Museo de la Industria Chacinera, que acerca a los visitantes al mundo del cerdo ibérico con interesantes visitas guiadas.

Jamón de Guijuelo / SPORT.es

Farinato

Es un embutido que deriva del cerdo y es muy típico de la provincia de Salamanca. Los ingredientes principales que se utilizan para su elaboración son la manteca de cerdo, la cebolla y la miga de pan. A estos se añade una serie de condimentos como ajo, comino, pimentón, aguardiente, anís en grano, sal y aceite de oliva.

Farinato de Salamanca / SPORT.es

Carne de morucha

Esta carne de gran calidad es típica de la provincia de Salamanca. Procede de la ternera perteneciente a la llamada raza morucha, que se cría en las dehesas y pastizales de Salamanca a base de una alimentación natural.

Carne de morucha de Salamanca / SPORT.es

Tiene Indicación Geográfica Protegida de Salamanca y esta carne se caracteriza por su jugosidad y su aroma. En cuanto al color este es de tonalidades entre rosado y rojo.