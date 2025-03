Saca el máximo partido a tu dinero con estas 7 cuentas de hasta un 3,35% TIN

Openbank, EVO Banco o ING son algunos de los bancos con los que puedes sacar partido a tu dinero, sin comisiones y con total disponibilidad.

Si te has propuesto ahorrar, debes saber que -pese a que los tipos de interés están bajando- aún hay muchos productos de ahorro seguro en el mercado con los que podrás exprimir al máximo tu dinero. Entre ellos están las cuentas remuneradas.

Con ellas, obtendrás un interés que sabrás de antemano, contarás con la protección del Fondo de Garantía de Depósitos y, a diferencia de lo que ocurre con un plazo fijo, tendrás tu dinero siempre disponible. De esa forma, si tienes un imprevisto, podrás echar mano de tus ahorros sin asumir ninguna penalización.

Eso sí, antes de hacerte con una de ellas debes saber que la oferta es muy amplia: hay cuentas remuneradas que te piden cierta vinculación, otras que limitan el saldo máximo que remuneran e, incluso, puedes encontrar ofertas que te pagan un interés muy atractivo durante un tiempo, para luego bajarlo drásticamente pasado un tiempo.

¿En qué bancos puedes conseguir hasta un 3,35% TIN?

B100 (hasta 3,35% TIN), Trade Republic (2,50% TIN), Revolut (hasta 3% TIN), Openbank (2,25% TIN), Deutsche Bank (1,74% TIN), MyInvestor (1,25% TIN) e ING (1%) son algunos de los bancos en los que puedes conseguir una cuenta con una alta remuneración sin importar los ahorros que tengas.

B100 - Cuenta Health

TIN: 3,35%

TAE: 3,40%

Saldo máximo remunerado: 50.000 euros

Revolut - Cuenta Remunerada

TIN: 3,00%

TAE: 3,04%

Saldo máximo remunerado: 100.000 euros

TradeRepublic - Cuenta Remunerada

TIN: 2,50%

TAE: 2,53%

Saldo máximo remunerado: 50.000 euros

Openbank - Cuenta de Ahorro Bienvenida

TIN: 2,25% (durante 6 meses)

TAE: 2,27%

Saldo máximo remunerado: 100.000 euros

Deutsche Bank - Cuenta Más DB

TIN: 1,74%

TAE: 1,75%

Saldo máximo remunerado: 100.000 euros

MyInvestor - Cuenta MyInvestor

TIN: 1,25% durante 12 meses

TAE: 1,25%

Saldo máximo remunerado: 70.000 euros

ING - Cuenta Nómina

TIN: 1%

TAE: 1%

Saldo máximo remunerado: Sin límite

Fuente: Kelisto.es a 12/03/2025 con información de las páginas web de las entidades. Este artículo muestra una selección de las cuentas remuneradas con un TIN más elevado que se pueden contratar actualmente, ordenadas de mayor a menor. En la selección solo aparecen ofertas que se pueden contratar desde y que son comercializadas por bancos que han aceptado aparecer en este artículo.

Cuenta Health de B100.

La Cuenta Health de B100, la banca digital de Abanca, es parte de un producto “tres en uno” formado por una cuenta corriente sin comisiones, una tarjeta de débito y dos cuentas remuneradas. Puedes conseguir un 3,35% TIN si fijas unos objetivos de vida saludable (que se miden por el número de pasos que des al día) y logras cumplirlos..

Cuenta Trade Republic de Trade Republic

Con la Cuenta Trade Republic de Trade Republic puedes conseguir un 2,50% TIN de manera indefinida, una cifra que se aplica a los saldos que no superen los 50.000 euros. Esta cuenta funciona como una cuenta de ahorro tradicional -solo está diseñada para ahorrar, no para tu operativa diaria-, te libra de las principales comisiones y no te pide cumplir con ningún requisito.

Cuenta Remunerada de Revolut

Con la Cuenta Remunerada de Revolut puedes conseguir hasta un 3% TIN. Eso sí, la cifra final dependerá del “plan Revolut” que decidas vincula a esta cuenta: así, con su plan “Estándar” (el único sin comisiones), conseguirás un 1,5% TIN de forma indefinida. Ahora bien, si eliges el plan “Ultra” (el más caro, pero también el más completo, por 45 euros al mes), lograrías un 3% TIN que se aplica a los saldos que no superen los 100.000 euros.

Cuenta de Ahorro Bienvenida de Openbank

Con la Cuenta de Ahorro Bienvenida de Openbank, la banca online del Santander, conseguirás un 2,25% TIN durante los primeros 12 meses y para los primeros 100.000 euros de saldo que tengas. Sin comisiones ni condiciones, esta cuenta solo está diseñada para ahorrar, pero puedes combinarla con la Cuenta Corriente Open o con la Cuenta Nómina Open si quieres centralizar toda tu actividad bancaria en esta entidad.

Cuenta Más DB de Deutsche Bank

Con la Cuenta Más DB de Deutsche Bank obtendrás una remuneración del 1,74% TIN que se aplica de manera indefinida para los saldos que no sobrepasen los 100.000 euros. Además, premia a sus nuevos clientes con un jugoso obsequio: hasta 360 euros en efectivo, a razón de 30 euros al mes durante 12 meses.

Para poder disfrutar de las ventajas de esta oferta, tendrás que cumplir con unos de estos dos requisitos: domiciliar una nómina mínima de 2.000 euros al mes o tener unos ahorros mínimos en cuentas, depósitos y productos de inversión de la entidad de 10.000 euros.

Cuenta MyInvestor de MyInvestor

La Cuenta MyInvestor de MyInvestor es una cuenta corriente sin comisiones ni exigencias que te permite obtener un 1,25% TIN durante el primer año. Transcurrido ese plazo, su remuneración cae hasta el 0,3% TIN, aunque puedes mantenerla en el 1,25% TIN si inviertes, al menos, 300 euros al mes en productos de inversión de MyInvestor.

Cuenta Nómina de ING

Si contratas la Cuenta Nómina de ING junto con Cuenta Naranja, el banco de origen holandés te pagará un 1% TIN por tu dinero. Ahora bien, tienes que cumplir con un requisito si quieres disfrutar de esta remuneración y no pagar comisiones: domiciliar tu nómina, pensión o prestación por desempleo, o ingresos regulares de, al menos, 700 euros al mes.

Todo lo que debes tener claro antes de contratar una cuenta remunerada

Aunque las cuentas remuneradas son productos sencillos, su letra pequeña puede esconder ciertos aspectos que debes analizar con detenimiento. De esa forma tendrás claro que, además de hacerte con la oferta que te paga más, estás contratando un producto que realmente se adapta a ti.