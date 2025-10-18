Sábado pasado por agua: el Meteocat lanza 10 nuevos avisos por las inminentes lluvias en Catalunya

Los días de sol y estabilidad parecen haber quedado claramente en el pasado, sobre todo en el territorio de Catalunya, donde el servicio del Meteocat se está viendo forzado a lanzar consistentemente nuevos avisos por las precipitaciones que amenazan al territorio.

Las lluvias vuelven a dejar huella en Catalunya

Este sábado 18 de octubre no será excepción a la negativa tendencia de estos últimos días. De hecho, tanto es así que el Meteocat ya gestiona más de 10 avisos distintos por las abundantes lluvias que tomarán forma durante las próximas horas.

Lógicamente, esto tomará forma a raíz de lo que será una presencia constante de nubes por todo el territorio, con excepción en el cuadrante noroeste de Catalunya. Pese a ello, las formaciones de nubes irán moviéndose de manera activa con el paso de las horas.

Así pues, será a partir de las 12 del mediodía y hasta las 18 de la tarde, que las siguientes comarcas deberán tener en consideración la alerta 'moderada' por lluvias: Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Barcelonès, Baix Llobregat, Alt Penedès, Garraf, Baix Penedès, Alt Camp, Tarragonès, Baix Camp y Priorat.

De forma más específica, el Meteocat apunta que durante las últimas horas de la mañana empezarán a sucederse una serie de lluvias de distribución irregular mayormente en zonas del prelitoral. Estas lluvias también se producirán en el cuadrante noreste y puntos del litoral.

Asimismo, las lluvias se esperan de intensidad leve a moderada, con acumulaciones que en un principio no serán preocupantes. Aun así, no se descartan posibles episodios de tormenta que puedan dejar descargas de lluvia considerables.

En términos de temperatura, se experimentará un ligero aumento de la máxima en la mayoría de puntos de Catalunya. En cualquier caso, no habrá una gran variación palpable respecto a la temperatura de los días anteriores.

Dicho todo esto, si tenías planes de mañana para el día de hoy puedes aprovecharlos sin ningún problema. Eso sí, si se extienden hasta la tarde o estabas pensando iniciar alguna actividad por ese entonces, mejor actúa con precaución ante lo que será otra jornada de lluvias.