El sábado llega con nieblas: el Meteocat lanza una imprevisto informe del tiempo para el 7 de junio

Llevamos varias semanas en las que hemos dicho adiós al mal tiempo que caracterizó los últimos meses para adentrarnos casi de golpe en una etapa preveraniega de calor y un tiempo más o menos estable.

No obstante, esto no implica que no existan excepciones y la de hoy mismo, día 7 de junio, es más inusual de lo que podría parecer, según ha dejado caer el Meteocat en su último informe.

La cosa es que, este mismo sábado, los cielos estarán prácticamente despejados durante todo el día en la Comunidad, salvo por alguna nube ocasional en la zona del Pirineo que nos dejará con alguna que otra precipitación aislada.

En cambio, lo que llama la atención tiene que ver con la visibilidad que habrá durante esta jornada: el Meteocat advierte de bancos de niebla tanto en la mañana como en la tarde en las zonas interiores de la región.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán más o menos estables. Las máximas subirán en las zonas este de Catalunya; siendo estas de 33 ºC y las mínimas de unos 10ºC.

En cuanto a las rachas de viento, el Meteocat no ha lanzado ninguna advertencia destacable, dado que todas serán de carácter flojo a lo largo de toda la región.

En este mismo sentido, la niebla podría concebirse como un adelanto del mal tiempo que hará el 8 de junio, donde los cielos estarán nublados a lo largo de casi toda Catalunya.

Esto último, por tanto, se podría tomar como una señal de que aún es muy pronto para dejar aparcado el paraguas antes de entrar de lleno en el verano.