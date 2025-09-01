Ryanair 'trolea' a Sergio Ramos por su última canción 'Cibeles'

Hace tan solo unas horas Sergio Ramos publicaba una sorprendente canción donde muchos ven referencias a su marcha del Real Madrid. El exjugador del club blanco habla de algunas de sus gestas en la entidad, como "Hay cosas que no te dije, que todavía me duelen. Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele".

Por si a alguien le quedaba alguna duda, el camero acompaña su voz y música con diversas imágenes de su etapa en la capital española, como algunos goles contra el FC Barcelona. El 'tema', es una combinación de ritmos que arranca con ritmo calmado, pero que con el paso de los versos va animándose con tonos flamencos y urbanos.

En las redes sociales los usuarios no tardaron ni un segundo en reaccionar a la canción, con opiniones de todo tipo: "La canción de Sergio Ramos es un 'shakirazo' a Florentino, lloro", escribía uno de ellos en X. En este sentido, una cuenta parodia de Donald Trump comenta que tras escucharla, "el disparo que recibió en la oreja le dañó menos el oído".

La referencia más sonada de todas, sin embargo, ha llegado de parte de la aerolínea española Ryanair. La empresa ha aprovechado la ocasión para 'trolear' al actual jugador de Rayados de Monterrey, lanzándole una 'pullita' explícita.

"Petición para prohibir esta canción en nuestros aviones", escribía el 'community manager' de la compañía, que suele jugar con este tipo de publicaciones.

Como ejemplo, pocas horas más tarde, respondía con la misma gracia a una noticia en la que se anunciaba la construcción de un gran edificio en Benidorm: "No os podréis permitir vivir ahí, pero sí os podemos llevar a verlo por 20 pavos", comentaba.

Habitualmente el resto de usuarios de la red social no tardan en llenar los comentarios de opiniones con más o menos gracia y esta ocasión no iba a ser menos. Sin embargo, la mayoría de estos son críticas a la empresa: "Sois la peor compañía que hay y encima cachondeo", escribe uno.

"Si vuestro avión fuese canción, sería esta", revela otro usuario, usando la misma ironía utilizada por Ryanair. Con la misma gracia, otro comenta que debería sonar repetidamente "excepto para aquellos que paguen 12 euros por la opción 'Premium Flight Sound'", criticando así los extras que suelen quedarse fuera de los viajes más básicos con las compañías 'low cost'.