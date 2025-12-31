La rutina de Ed Sheeran para perder 14 kilos, dejar el alcohol y transformar su cuerpo

Convertirse en padre cambió por completo la vida de Ed Sheeran. Entre canciones, giras y nuevas responsabilidades, el cantante británico decidió replantearse sus hábitos, apostar por el ejercicio y cuidar su bienestar físico y mental. El resultado ha sido una transformación sorprendente que ahora muestra en la portada de Men’s Health España.

"Empecé este año haciendo Dry January y seguí sobrio mientras practicaba mucho ejercicio. Hice mucho Pilates Reformer y conseguí la mejor forma física de mi vida. Siempre bromeaba diciendo que algún día saldría en la portada de Men’s Health… y un día pensé: '¿Por qué no?'", relata el cantante.

Durante años, el artista reconoció que el alcohol formaba parte de su rutina, incluso durante las giras más exigentes: "Siempre me sentía fatal; me despertaba, me miraba al espejo y me sentía mal. Y entonces me convertí en padre. Mi hija tenía dos semanas y mi mejor amigo estaba de visita; nos tomamos una botella de vino. Me fui a la cama, y Lyra se despertó 20 minutos después. Me levanté y pensé: 'No debería beber si me voy a sentir así'. Todo fue por querer ser un padre responsable y sentirme mejor conmigo mismo".

Ed Sheeran reconoce que cumplir los treinta también le ha ayudado a cambiar: "Uno es menos resiliente a los treinta. Perdía más la voz, me lesionaba en conciertos… pero quería sentirme al máximo en el escenario. Me inspiré en Stormzy, con quien toqué en 2021, que hacía cien flexiones antes de salir al escenario. Yo lo miraba y pensaba: '¿Qué está haciendo?’'".

En los últimos cinco años, el cantante británico ha perdido 14 kilos gracias a una rutina que combina pesas, Pilates Reformer y running. El resultado es un Ed Sheeran más delgado, fuerte y enérgico, que se siente mejor como padre y como músico. Incluso al ver un documental de hace diez años sobre sus conciertos en Wembley, reconoce el cambio: "Parecía que tenía 40 y ahora parezco de 24".

Su entrenador Ali Thomas, amigo de la infancia, le demostró que el entrenamiento con pesas podía adaptarse a él: "Nunca había corrido más de un kilómetro e hice mi primera 10K durante el COVID-19. Lo bueno del Reformer es que es una introducción muy suave al fitness. Cosas como esa, avanzar poco a poco me hizo sentir mejor. Y creo que, en mis treinta, estoy como quiero estar".

Ed Sheeran también subraya que su cambio no significa renunciar a los placeres de la vida: "Sigo disfrutando del vino tinto y de una buena comida, pero no todos los días. Se trata de moderación".

Su compromiso incluso ha contagiado a su familia: "Mis padres, a sus 60 años, ya practican ejercicio. Antes se oponían muchísimo, pero ahora procuran mantenerse activos, ya sea haciendo peso muerto con pesas rusas o esto o aquello, y les hace mucho bien. Creo que les va a añadir unos diez años de vida".

Para finalizar la entrevista, el cantante reflexiona sobre su rol como figura pública y padre: "En el fondo, soy un fumador amante de la pizza y la cerveza, pero esa no es mi realidad como padre a los treinta. Creo que hay que tomar buenas decisiones".