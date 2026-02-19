La rutina de Julia Otero tras el cáncer: "Me levanto a las 5 de la mañana y cada día camino 8 kilómetros"

Julia Otero es una de las voces más populares de España. La periodista lidera el programa radiofónico 'Julia en la onda' en Onda Cero y con el paso de los años se ha convertido en un referente de la información rigurosa.

Alejada de los micrófonos, Otero llevó una vida tranquila hasta 2021, cuando fue diagnosticada con cáncer de colon, lo que la obligó a apartarse temporalmente de su programa para someterse a tratamiento oncológico. También le hizo replantearse la forma en que estaba viviendo la vida.

La periodista de Onda Cero desveló a 'Late Show' que se levanta de madrugada y que la jornada comienza muy pronto: "Me levanto a las cinco de la mañana y hacemos el programa de ocho a doce; me costó convencer a los directivos porque ya tenemos una edad".

No osbtante, tiene la sensación de que sigue trabajando mucho e incluso a veces "más que antes" del diagnóstico. Consciente de ello, Otero siempre evita alargar el día hasta tarde y así poder descansar tranquilamente.

Respecto a la alimentación, la presentadora de 'Julia en la onda' compartió que procura cenar temprano y ajustar el menú con fibra y una combinación equilibrada de nutrientes.

Además, el proceso de recuperación del cáncer de colon ha afectado directamente su digestión, algo que influye en su vida diaria, ya que debe vigilar cuidadosamente las cantidades que consume.

Otro de sus pilares fundamentales es caminar. La periodista de Onda Cero explicó que su oncólogo le insistió en la importancia de hacer ejercicio moderado, lo que supone recorrer de seis a ocho kilómetros diarios.

Noticias relacionadas

En su tiempo libre, Otero le gusta leer ensayo y novela histórica, y que mantiene una relación muy afectiva con la música que le acompaña desde hace décadas: pop de finales de los setenta, grupos como Supertramp o Simon & Garfunkel, y una canción fetiche, My Way, en la versión de Nina Simone.