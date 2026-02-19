Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Test F1 directoSkimo Juegos OlímpicosEntradas Barça femenino Camp NouSpotify Camp NouCuándo juega AlcarazRashfordViniciusMarco SenesiEtta EyongChampions femenina hoyRival Barcelona ChampionsCruces ChampionsGoleadores ChampionsHaciendaPrestianni ViniciusCamp NouWembanyamaFàbregasVPN LaLigaHorarios Copa del Rey baloncestoMinicopa EndesaPedri HotelClasificación LaLigaEtapa 4 UAE Tour 2026Clasificación UAE TourEtapa 2 Volta AlgarveClasificación Volta AlgarveMaldiniMarc PubillBonolotoGonzalo Miró
instagramlinkedin

FAMOSOS

La rutina de Julia Otero tras el cáncer: "Me levanto a las 5 de la mañana y cada día camino 8 kilómetros"

La periodista de Onda Cero asegura que ha cambiado hábitos, horarios y alimentación para priorizar el bienestar y el descanso

Julia Otero, periodista en Onda Cero

Julia Otero, periodista en Onda Cero / Archivo

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Julia Otero es una de las voces más populares de España. La periodista lidera el programa radiofónico 'Julia en la onda' en Onda Cero y con el paso de los años se ha convertido en un referente de la información rigurosa.

Alejada de los micrófonos, Otero llevó una vida tranquila hasta 2021, cuando fue diagnosticada con cáncer de colon, lo que la obligó a apartarse temporalmente de su programa para someterse a tratamiento oncológico. También le hizo replantearse la forma en que estaba viviendo la vida.

La periodista de Onda Cero desveló a 'Late Show' que se levanta de madrugada y que la jornada comienza muy pronto: "Me levanto a las cinco de la mañana y hacemos el programa de ocho a doce; me costó convencer a los directivos porque ya tenemos una edad".

No osbtante, tiene la sensación de que sigue trabajando mucho e incluso a veces "más que antes" del diagnóstico. Consciente de ello, Otero siempre evita alargar el día hasta tarde y así poder descansar tranquilamente.

Respecto a la alimentación, la presentadora de 'Julia en la onda' compartió que procura cenar temprano y ajustar el menú con fibra y una combinación equilibrada de nutrientes.

Además, el proceso de recuperación del cáncer de colon ha afectado directamente su digestión, algo que influye en su vida diaria, ya que debe vigilar cuidadosamente las cantidades que consume.

Otro de sus pilares fundamentales es caminar. La periodista de Onda Cero explicó que su oncólogo le insistió en la importancia de hacer ejercicio moderado, lo que supone recorrer de seis a ocho kilómetros diarios.

Noticias relacionadas

En su tiempo libre, Otero le gusta leer ensayo y novela histórica, y que mantiene una relación muy afectiva con la música que le acompaña desde hace décadas: pop de finales de los setenta, grupos como Supertramp o Simon & Garfunkel, y una canción fetiche, My Way, en la versión de Nina Simone.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jesús Calleja, obligado a abandonar 'Universo Calleja' tras un grave accidente: 'Tengo el hueso al aire
  2. Así es la espectacular casa de 6.000 metros de Courtois: en un bosque, blindada y vecino de Topuria y Melendi
  3. Sale a la luz la nueva ilusión de Garnacho: 'Ambos han compartido la misma fotografía
  4. Niño Becerra, economista, tajante sobre la posible vuelta de los peajes en la AP-7 y otras autopistas: 'Tiene que pagarlo...
  5. Así es la casa de Fernando Alonso en Asturias de casi 20 millones: Pista de karts, campo de golf y hasta un museo
  6. Un aficionado del Barça empieza un viaje de Gijón a Madrid a pie para protestar por el arbitraje: 'Espero llegar en 12 días
  7. Jesús Bonilla, Santi de 'Los Serrrano', ya no puede más: "Estoy harto"
  8. Precio del euríbor hoy, 16 de febrero de 2026: la cuota da una alegría a los hipotecados

Patrimonio de la Humanidad y escenario de Juego de Tronos: la ciudad europea que muchos pasan por alto

Patrimonio de la Humanidad y escenario de Juego de Tronos: la ciudad europea que muchos pasan por alto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Detenido el expríncipe Andrés de Inglaterra, hermano del rey Carlos III, por sus vínculos con el pederasta Epstein

Detenido el expríncipe Andrés de Inglaterra, hermano del rey Carlos III, por sus vínculos con el pederasta Epstein

Feijóo pide la dimisión inmediata de Marlaska por la querella al número dos de la Policía

Llega la borrasca Pedro a Galicia y pone en alerta naranja a toda la costa gallega

Ocho horas de negociaciones entre Ucrania y Rusia sin avances hacia la paz

Rufián quiere ganar a Vox "provincia por provincia": "No tienen sentido 14 izquierdas"

Rufián llama a crear un amplio frente de izquierdas