La rutina de ejercicios de Ana Mena y Oscar Casas: invitados esta noche en El Hormiguero

Ana Mena y Oscar Casas oficializaron hace meses su relación. La cantante y actriz, junto al actor, se conocieron en 2023 durante una campaña de publicidad, reveló el actor, durante una entrevista con GQ.

En verano publicaron una foto desde Marruecos, mientras disfrutaban de sus vacaciones. Desde aquél momento, decidieron no cortarse y hemos ido viendo más de su vida personal. Ambos comparten un proyecto en el que han estado mucho tiempo trabajando. Se trata de una película, 'Ídolos, que se estrena el próximo viernes 23 de enero.

Se trata de Edu, un piloto de motos cuya agresividad le pasa factura, pues ningún equipo confía en él. No obstante, el jefe del equipo de Aspar Team en Moto2, le ofrece una oportunidad con la condición de que sea su padre, Antonio Belardi, quien le entrene. De hecho, este lunes por la noche visitarán el Hormiguero. Durante la entrevista, ambos contarán cómo ha sido trabajar juntos, el proceso de rodaje y el reto que ha supuesto este proyecto para sus respectivas carreras.

Una visita que permitirá conocerlos desde un lado más cercano y descubrir cómo han afrontado esta experiencia compartida delante de las cámaras.

El día a día de la pareja

Si hay una cosa que representa al 'dúo', es el deporte. Ana ha contado en alguna ocasión que madruga mucho por los conciertos, y eso le quita tiempo. "Me levanto a las seis de la mañana, especialmente en días de concierto. Necesito empezar el día con energía porque después llegan los ensayos, las grabaciones y todo lo demás", afirmaba en 'El Español'.

Sin embargo, también practica un deporte que le permite desconnectar: Boxeo. "Puedo pasar varias horas al día bailando y eso es un entrenamiento total, aunque también practico boxeo, es un ejercicio que me da equilibrio física y mentalmente", afirma.

El boxeo es una actividad muy completa que tonifica todo el cuerpo, quema una gran cantidad de calorías (hasta 800 por hora), reduce el estrés al liberar endorfinas, mejora la resistencia cardiovascular y fortalece músculos de pies a cabeza, además de aumentar la autoestima y los reflejos. "He sentido que no me podía permitir parar, aún en los días en que estaba agotada porque amo lo que hago", decía Ana Mena.

Por otro lado, que Óscar entrena fuerza (pesas, ejercicios compuestos) y hace cardio como bailar o correr, buscando un balance con rutinas de fuerza y aislamiento, buscando siempre el bienestar. Su enfoque es integral.

Sin alcohol y sin ultraprocesados

El actor entrena a diario, especialmente artes marciales mixtas (MMA), disciplina a la que se dedica con intensidad desde hace unos seis meses, aunque también tiene una larga trayectoria en boxeo. Comparte gimnasio con su hermano Mario Casas y se declara un gran admirador del luchador Ilia Topuria, a quien sigue aún más desde que entiende mejor el mundo de las MMA.

En cuanto a su alimentación y estilo de vida, el actor confiesa que le gusta comer y que evita los ultraprocesados sin restringirse en exceso, salvo cuando un papel lo exige. Para la serie El gran salto, llegó a someterse a una dieta muy estricta para perder peso rápidamente, una experiencia que le hizo descubrir una fortaleza mental mayor de la que creía. Además, tras conocer la historia de Gervasio Deferr, decidió dejar completamente el alcohol y afirma disfrutar más de la vida social y del día a día desde que es abstemio.