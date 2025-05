Así es la rutina diaria de la reina Letizia: "Yo abro los ojos con las voces de personas muy amables"

La reina Letizia reveló a todos los españoles cómo es su rutina diaria cada vez que se levanta de la cama. La esposa de Felipe VI lo destapó delante de los micrófonos de la Cadena Ser en el programa 'Hoy por hoy' para celebrar la Feria del Libro permanente de Madrid de la Cuesta de Moyano.

Antes de explicar su día a día, la reina de España tuvo unas palabras de agradecimiento a Marta González, presentadora del programa de la Cadena Ser, y tampoco se olvidó de felicitar a la Cuesta Moyanos por sus 100 años de vida.

"La verdad es que la radio en España acaba de cumplir 100 años y vosotros el mes que viene vais a celebrar ese primer centenario de Radio Madrid, así que felicidades a todas las personas que trabajáis en la Cadena Ser en Madrid a los oyentes también y felicidades a un medio de comunicación como es la radio", reveló.

Tras hablar del papel fundamental que tiene la radio en la sociedad española, Letizia explicó cómo es su despertar: "Yo no me despierto ni con alarmas ni con pitidos. Yo abro los ojos con las voces de personas muy amables que me cuentan cómo va la vida".

Aunque es conocedora que puede recibir críticas por ser tan tradicional, la esposa de Felipe VI expuso que "si alguien me llama viejuna, pues a lo mejor con razón, pero yo siempre con la radio y con el libro".

Letizia quiso poner en valor el trabajo que hacen los periodistas en la radio, y aún más en la época digital que se está viviendo:

"Además, pensaba que fijaros, en este siglo XXI del despegue de la Inteligencia Artificial, de los algoritmos, de las redes, de las pantallas... Estar hoy aquí, en la Cuesta de Moyano este 9 de mayo de 2025, celebrando el libro, pero también celebrando la radio, es una fantasía".

No obstante, las declaraciones de la reina Letizia no han pasado desapercibidas por redes sociales. Gran parte de los usuarios han valorado positivamente su participación en Cadena Ser: "Me gusta cómo mucho se expresa" o "Me sumo al deseo. La reina Letizia tiene el don de la comunicación".