Así es la rutina diaria de Arturo Pérez-Reverte: Su fórmula del éxito

Arturo Pérez-Reverte es uno de los escritores españoles más populares en estos momentos, un miembro de la Real Academia Española que es conocido tanto por sus libros como por sus polémicas frases. Y en esta ocasión, es noticia por haber revelado en El Debate cómo es su estricta rutina de trabajo, marcada por la disciplina, el silencio y la constancia.

A sus 74 años, el autor asegura que mantiene los mismos hábitos desde hace décadas, estando totalmente convencido de que la regularidad es clave para escribir.

En una entrevista concedida al citado medio, Pérez-Reverte explica que, siempre que no está de viaje, se levanta cada día a las ocho de la mañana y trabaja de forma ininterrumpida hasta las tres de la tarde.

"Por la tarde leo o corrijo. Trabajo todos los días que estoy en casa, sean laborables y festivos, menos los jueves, que voy a la RAE", señala. Y es que su ubicación no puede ser más privilegiada para teletrabajar: vive en la sierra madrileña y destaca que el aislamiento le permite concentrarse sin interrupciones.

El escritor es consciente de que es una persona extremadamente rigurosa en su proceso creativo. Para escribir tan solo necesita silencio y estar rodeado de libros en su biblioteca personal.

Arturo Pérez-Reverte, durante la presentación de su nueva novela sobre el capitán Alatriste, 'Misión en Parí­s', / Rodrigo Jimenez - EFE

Aunque ahora redacta a ordenador, corrige a mano con pluma y tinta antes de volver a pasar el texto al formato digital. Eso sí, tiene una norma inquebrantable: nunca escribe cuando está de viaje o en hoteles, momentos en los que únicamente lee o revisa textos.

Pérez-Reverte también expone cuáles son para él las fases de la creación literaria: la inicial, llena de lecturas, viajes e ideas, le es muy estimulante, pero reconoce que las últimas semanas son muy complejas: "uno lleva a aborrecer el texto de tanto trabajarlo".

Suele estar tan concentrado en el texto que escribe o revisa que pueden pasar seis o siete horas sin levantarse ni para tomar un café. Una disciplina que podemos considerar como la base de la fórmula del éxito de Pérez-Reverte.