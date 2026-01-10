La rutina de Dani Ceballos para la final de la Supercopa: un libro de toreros y piscina para la Vitamina D

El Real Madrid se entrenará esta tarde en Yeda para ultimar los detalles de cara a la final de la Supercopa de España, un encuentro clave para las aspiraciones del conjunto blanco en la presente temporada. Levantar este título en enero supondría empezar el año de la mejor manera y disipar las dudas que han rodeado al equipo tras los resultados de diciembre.

El contexto de la temporada hace que cada título cobre un valor especial. Ganar la Supercopa, y más aún contra un Barça que llega en un estado de forma implacable tras su contundente 5-0 ante el Athletic Club en semifinales, supondría un impulso anímico y estratégico de gran relevancia para el Madrid.

Xabi Alonso, entrenador del conjunto blanco, ha vivido un inicio de temporada bajo presión. La dinámica de resultados en diciembre generó especulaciones sobre su continuidad, lo que hace que una victoria ante el Barça tenga un valor aún mayor tanto para el equipo como para su permanencia en el cargo.

Mbappé, ya en Arabia

Para la final, el Real Madrid contará con la recuperación de Kylian Mbappé, que llegó ayer a Arabia Saudí tras sufrir un esguince en la rodilla izquierda. El delantero francés ha acelerado los plazos de su rehabilitación de manera sorprendente y ha solicitado poder jugar, después de haber entrenado y mostrar buenas sensaciones en las últimas sesiones. “Las opciones para poder jugar son las mismas que todos los que están”, señaló Xabi Alonso.

Otro jugador que centra la atención es Dani Ceballos. El andaluz sigue sin disfrutar de los minutos que desearía esta temporada, y aunque participó en la semifinal contra el Atlético de Madrid entrando en el minuto 87 por Camavinga, permanece en un segundo plano dentro del equipo. Su situación refleja la dificultad de ganarse la confianza plena del entrenador en una plantilla tan competitiva.

La rutina de Ceballos: Piscina... y libro de toreros

Hoy, con 26 grados en Yeda, Ceballos ha aprovechado para relajarse en la piscina del hotel en el que se encuentra el equipo, un exclusivo alojamiento frente a la costa, a solo 3km del Red Sea Mall y a 14km del Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz. Durante este tiempo de descanso, el jugador ha leído la biografía del torero Juan Belmonte, escrita por el periodista Manuel Chaves Nogales, mostrando su interés por la cultura y la historia fuera de lo que es habitual, los terrenos de juego.

Ceballos, en su cuenta de Instagram / @danifuli10

Dani Ceballos se relajó en la piscina antes del entreno de esta tarde, para preparar la Final de la Supercopa. El utrerano aprovechó para leer la biografía del torero Juan Belmonte, escrita por Manuel Chaves Nogales, uno de los periodistas más destacados de principios del siglo XX, conocido por su estilo cercano y narrativo que capturaba la vida y hazañas de sus protagonistas. Este momento de calma antes de la final de la Supercopa muestra otra cara de los jugadores, más allá del campo, mientras se preparan física y mentalmente para un duelo decisivo.