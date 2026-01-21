Rutas alternativas para desplazarse en Barcelona

Estos días, la circulación de trenes está siendo complicada. El lunes, un grave descarrilamiento en Adamuz (Córdoba) sacudió al país, con un balance de más de 40 personas fallecidas y numerosos heridos, generando conmoción social y reabriendo el debate sobre la seguridad ferroviaria.

Tan solo un día después, Catalunya volvió a verse golpeada por un nuevo accidente. A las 21:00 horas, un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló tras chocar contra un muro caído sobre las vías entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia. El siniestro causó la muerte de una persona que viajaba en la cabina y dejó cinco heridos graves, seis menos graves y 26 leves.

Como consecuencia directa del accidente y de los daños detectados en la infraestructura, Adif decidió suspender por completo el servicio de Rodalies en Catalunya. La medida afecta a todas las líneas de cercanías y ha dejado a cientos de miles de usuarios sin su principal medio de transporte diario, provocando colapsos en estaciones, carreteras y accesos a Barcelona.

Parado hasta nuevo aviso

Desde el mismo momento del accidente, técnicos y maquinistas están recorriendo la red ferroviaria afectada para revisar, tramo a tramo, vías, túneles y puentes. Estas inspecciones buscan detectar cualquier riesgo derivado del fuerte temporal que acompañó al siniestro, con desprendimientos de piedras, árboles y otros obstáculos sobre la vía.

Por ahora, no existe una fecha concreta para la reanudación total del servicio. Las autoridades han subrayado que los trenes no volverán a circular hasta que se pueda garantizar plenamente la seguridad de pasajeros y trabajadores, y que la recuperación será progresiva, comenzando por los tramos menos dañados.

Este miércoles a las 9:30 horas está prevista una reunión clave del CECAT (Centre de Coordinació Operativa de Catalunya), con la participación de Renfe, Adif y el Govern. En ese encuentro se evaluarán los resultados de las inspecciones y se decidirá si es posible retomar parcialmente el servicio de Rodalies en las próximas horas o días.

Evitar desplazamientos innecesarios

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha advertido de que “este miércoles será un día complicado” y ha pedido a la ciudadanía que evite desplazamientos innecesarios.

Aunque se han reforzado algunos transportes interurbanos, no se habilitarán autobuses especiales de Renfe por falta de margen operativo.

Desplazamientos alternativos

Ante este escenario, las autoridades recomiendan priorizar el metro, los autobuses urbanos, los Ferrocarrils de la Generalitat y otros medios alternativos, como el coche (o cabify/taxi) para moverse por Barcelona y su área metropolitana. Mientras tanto, la crisis ferroviaria vuelve a situar en el centro del debate la resiliencia de las infraestructuras y la necesidad de garantizar un transporte público seguro y fiable.

1. Rondas de Barcelona (ejes clave)

La Ronda Litoral (B-10) y la Ronda de Dalt (B-20) son las principales vías de circunvalación de la ciudad. Permiten bordear Barcelona sin atravesar el centro y conectar rápidamente con los accesos norte, sur y oeste. En situaciones de crisis del transporte público suelen congestionarse, sobre todo en horas punta.

2. Litoral y accesos a la costa

La C-31 conecta Barcelona con el Barcelonès Nord y el Maresme, mientras que la C-32 es la principal vía hacia el litoral sur y el aeropuerto. Ambas son rutas esenciales para desplazamientos costeros, aunque muy sensibles a accidentes y retenciones.

3. Accesos norte (Vallès y Maresme)

Desde el norte destacan la AP-7, la C-33 y la C-58, fundamentales para los desplazamientos desde el Vallès Occidental y Oriental. Son alternativas habituales cuando las rondas están saturadas, pero también acumulan tráfico en episodios de alta demanda.

4. Accesos sur (Baix Llobregat y Penedès)

La A-2 y la AP-7 canalizan gran parte del tráfico procedente del Baix Llobregat y el Penedès. La C-32 sur es clave para conectar con Castelldefels y Sitges, mientras que la B-23 actúa como puerta de entrada directa a la ciudad.

5. Ejes urbanos principales

Vías como la Gran Via, la Diagonal, la Meridiana y la Aragó estructuran la movilidad interna. En jornadas complicadas pueden convertirse en cuellos de botella, especialmente si se producen desvíos desde las rondas.

6. Alternativas para evitar el centro

Siempre que sea posible, se recomienda usar las rondas para desplazamientos transversales y evitar atravesar el centro urbano. Los aparcamientos disuasorios en las entradas a Barcelona permiten dejar el coche y continuar en metro o FGC.

Consultar el estado del tráfico en tiempo real (DGT, Google Maps, apps municipales), evitar las horas punta y planificar rutas alternativas puede marcar la diferencia. En días de incidencias, la paciencia y la anticipación son claves para reducir tiempos y estrés al volante.