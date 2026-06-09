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VIAJES

La ruta desconocida y perfecta para verano: playas de agua turquesa, pueblos con encanto y un destino barato sin turistas

Montenegro se ha convertido en el destino perfecto para un verano muy completo y a precios muy asequibles.

Montenegro

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Álex Pareja

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Montenegro se está convirtiendo en la alternativa ideal para un verano distinto, con playas de aguas turquesa, paisajes impresionantes, pueblos con encanto y una ventaja que no tiene todos los destinos: es barato y todavía poco turístico. Esta combinación hace que sea perfecto para quienes buscan disfrutar sin multitudes, sin precios altos y sin perder la belleza natural.

La ruta perfecta para una semana

Tal y como han propuesto por redes sociales desde viajandorelmundomundial, existe una ruta fantástica de siete días por Montenegro, pensada para combinar naturaleza, cultura y relax. Cada día ofrece una experiencia diferente, desde parques nacionales hasta pueblos históricos y playas de ensueño.

Se comienza en la capital, Podgorica, una ciudad moderna con un centro lleno de vida y muchos cafés. Luego se continúa hacia el Parque Biogradska Gora, uno de los últimos bosques primigenios de Europa, con un lago cristalino en su interior rodeado de árboles antiguos.

El siguiente día se dedica al Parque Nacional Durmitor, con sus montañas imponentes, cañones profundos y paisajes de montaña que se ven casi como postales. Se puede hacer senderismo, visitar pequeñas aldeas de piedra y disfrutar de la tranquilidad del entorno.

El tercer día nos lleva a la costa, con Herceg Novi, un pueblo con una historia fascinante y calles llenas de rincones, palacios antiguos y murallas que se pueden explorar. Luego se continúa hacia Perast, un pueblo pintoresco junto al mar, con vistas al archipiélago de las islas de San Giorgio y Santa María.

El cuarto día la propuesta es Kotor, una de las ciudades más emblemáticas de Montenegro, con un casco antiguo lleno de historia, calles estrechas, murallas y el famoso lago de Kotor, con vistas inolvidables. Se visita Cetinje, la antigua capital, con sus palacios y edificios históricos que reflejan la tradición del país.

Budva es una de las playas más populares, con aguas claras, arena dorada y un ambiente relajado, que se deja para el quinto día de viaje. Sveti Stefan es un pueblo con un castillo en la costa, muy conocido por su belleza y por haber sido un lugar de descanso de personajes famosos.

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El sexto día se llega a Ulcinj, con su playa de arena llamada Velika Plaža, una de las más largas de la región, y su historia rica con influencias de muchas culturas. Es un lugar perfecto para disfrutar de la costa, hacer senderismo junto al mar, o visitar el antiguo castillo de la ciudad.

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