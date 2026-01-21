Russell Brand, acusado de dos delitos sexuales más: "Todas mis relaciones fueron absolutamente consentidas"

Russell Brand se encuentra actualmente bajo un intenso escrutinio legal en el Reino Unido. En enero de 2026, compareció ante un tribunal de Londres (vía videoconferencia desde EE. UU.) para enfrentar dos nuevos cargos de violación y agresión sexual presuntamente cometidos en 2009.

El 20 de enero de 2026, se le notificaron formalmente acusaciones adicionales por incidentes que involucran a dos mujeres. Se le concedió libertad bajo fianza y debe comparecer en persona en el Tribunal de la Corona de Southwark el 17 de febrero de 2026. El actor tiene programado un juicio que comenzará el 3 de junio de 2026 por los cinco cargos iniciales (violación, agresión sexual y atentado contra el pudor) que datan de entre 1999 y 2005.

Russell Brand, esta vez, ha vuelto a comparecer ante los tribunales por videoconferencia desde Estados Unidos, esta vez ante la Corte de Magistrados de Westminster, en Londres, acusado de dos nuevos delitos sexuales, incluido un presunto caso de violación. Brand, de 50 años, ya se encontraba bajo investigación por cinco delitos similares presentados el año pasado: dos violaciones, un atentado contra el pudor y dos agresiones sexuales, supuestamente cometidos entre 1999 y 2005 e involucrando a cuatro mujeres. El actor negó todas estas acusaciones en su momento ante la justicia.

Dos cargos más: uno de violación

En la audiencia de este martes, Brand respondió por un nuevo cargo de violación y otro de agresión sexual, presuntamente cometidos en 2009. Durante la comparecencia, que duró apenas seis minutos, el intérprete solo confirmó su nombre y fecha de nacimiento, vistiendo una camisa vaquera con algunos botones desabrochados.

El tribunal le había concedido previamente la libertad bajo fianza, pero Brand deberá comparecer en persona ante el Tribunal de la Corona de Southwark, en el sur de Londres, el próximo 17 de febrero. Se espera que el juicio se inicie el 3 de junio y se prolongue durante ocho semanas, hasta el 25 de julio.

Entre los cargos anteriores que enfrenta, se incluyen varias violaciones y agresiones sexuales cometidas entre 1999 y 2005. Según la Fiscalía, en 1999 Brand presuntamente violó a una mujer en Bournemouth y en 2001 habría agredido sexualmente a otra en Westminster, Londres. En 2004 se le acusa de una violación oral y otra agresión sexual, también en Westminster, y posteriormente de otra agresión sexual entre 2004 y 2005.

Russell Brand lo niega todo

La investigación comenzó en septiembre de 2023, tras recibir denuncias que surgieron a raíz de las investigaciones publicadas por el programa Dispatches de Channel 4 y el periódico The Sunday Times, que revelaron supuestos abusos de Brand.

Este caso ha generado gran repercusión en el Reino Unido, dado que Brand fue una de las figuras mediáticas más influyentes del país durante su auge, con programas de radio en la BBC y gran presencia en televisión y medios digitales. El comediante ha sostenido desde el inicio que "todas sus relaciones sexuales fueron consentidas". En sus primeras declaraciones tras conocerse las acusaciones, criticó lo que consideró una cobertura mediática sesgada y censura, defendiendo su inocencia frente a los nuevos cargos que se le imputan.