Ruptura de Anna y Robert Lewandowski con su marca de siempre

La vida de Robert Lewandowski y Anna Lewandowska, ex karateka y empresaria, ha dado muchas vueltas en los últimos años. En especial, desde la llegada de la pareja a Barcelona, donde han cambiado rutinas, costumbres y, ahora, también les ha llevado a romper una de sus relaciones más estrechas.

"Robert y yo somos totalmente opuestos: él está muy centrado en un objetivo, yo tengo muchos pequeños objetivos", confesó la mujer del jugador del Barça hace unos meses durante una entrevista. Y sí, puede que sean distintos en muchas cosas, pero si algo les había unido hasta ahora (además de sus dos hijas, Klara y Laura), es el gusto por la moda.

Ambos deportistas llevaban años construyendo una relación de confianza con una de las marcas más relevantes del mundo de las pasarelas: Dolce & Gabanna. De hecho, han confiado en sus diseños para algunos de los eventos más importantes en la trayectoria del delantero.

Como, por ejemplo, en la Gala del Balón de Oro de 2021, donde Lewandowski recibió el galardón de mejor delantero del mundo o en la alfombra roja del Festival de Cannes de 2022. Incluso han asistido juntos a algún desfile de la famosa marca de alta costura.

Pero no todas las relaciones son para siempre, y este es el caso de Robert y Anna con Dolce & Gabanna, que han separado sus caminos para seguir otros nuevos. Y sí, ya se sabe cuál será el sustituto que llenará de nuevo el armario de la pareja de deportistas.

Su nueva relación

Lewandowski lleva más de dos años trabajando con CAA (Creative Artist Agency), un gigante global. La empresa estadounidense representa a celebridades como Cristiano Ronaldo, Beyoncé, George Clooney y Brad Pitt en sus anuncios. Esta agencia ha ayudado al jugador del FC Barcelona a establecer su nueva colaboración.

A partir de ahora, el futbolista polaco vestirá de Hugo Boss. Aunque ya lleva un tiempo siendo embajador de la colección de gafas de la marca, ahora Lewandowski empieza una relación más estrecha junto al famoso sello alemán de la moda.

Con ello, lo más probable es que pronto también podamos ver a Anna Lewandowska vestir Boss junto a su marido en los próximos grandes eventos y alfombras rojas.