Los rumores se confirman: Fernando Alonso y Melissa Jiménez esperan su primer hijo juntos

A sus 44 años, Fernando Alonso sigue haciendo historia en la Fórmula 1. El piloto es conocido a nivel mundial por sus buenos resultados, pero más allá de lo deportivo, 2026 se perfila como un año cargado de emociones en su vida personal. Había algo que el asturiano siempre había considerado pendiente: convertirse en padre.

En 2024, el asturiano reconoció públicamente en una entrevista que se sentía feliz con su vida, aunque le faltaba cumplir un deseo: "No tengo hijos, algo que quiero tener como objetivo personal en los próximos años, en no demasiados, ojalá".

Ahora, la revista '¡Hola!' ha anunciado que el entorno de la pareja ha confirmado que el piloto y Melissa Jiménez esperan su primer hijo en común. El bebé nacerá alrededor de marzo de 2026, por lo que la periodista estaría ya en torno al quinto mes de gestación.

Para Alonso, de 44 años, será su primer hijo, mientras que para Jiménez, de 38, será el cuarto. La comunicadora catalana es madre de Gala, Abril y Max, fruto de su relación anterior con el futbolista Marc Bartra.

La historia de amor entre Fernando Alonso y Melissa Jiménez comenzó en 2023, cuando ella se incorporó a DAZN como reportera de Fórmula 1. Fue entonces cuando se conocieron en el paddock, donde surgió una conexión que ambos llevaron con discreción desde el primer momento.

Aun así, las especulaciones sobre su relación se intensificaron cuando fueron fotografiados durante un viaje a Mónaco. Aunque siempre han mantenido su romance lejos de los focos, no ocultan que están juntos y disfrutan de una vida en común.

Actualmente, la pareja reside en Mónaco junto a los hijos de Melissa, que se han adaptado sin problemas a su nueva vida en el Principado.