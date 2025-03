Rufián revela lo que más le avergüenza del independentismo catalán en 'Lo de Évole': "Pegábamos con la 'estelada' en la cabeza"

Gabriel Rufián es uno de esos políticos atípicos cuyo estilo levanta pasiones y ampollas a partes iguales. Quienes son afines a la ideología de ERC piensan en su agudeza y rapidez de pensamiento para salirse de las situaciones más complejas o para responder con ironía a sus rivales políticos; mientras que quienes siguen la corriente ideológica contraria le han criticado muchas veces por mostrarse irrespetuoso con sus compañeros de profesión en el Congreso.

Este domingo Rufián respondió a la llamada de Jordi Évole y fue el protagonista del último programa de 'Lo de Évole' de La Sexta, por donde han pasado innumerables invitados de diferentes campos, como la música, con Mala Rodríguez o Dani Martín, hasta la comunicación, como Juan y Medio.

En el transcurso del programa Évole preguntaba al político catalán sobre si hay algo del independentismo que lleva defendiendo tantos años que no le guste. En primer lugar, reconoció la dificultad de la gesta que supone conseguir la independencia de Catalunya, algo que reconoce, cada vez está más lejos.

Además ha explicado que durante todo este tiempo, el independentismo ha hecho algunas cosas mal y no ha sabido consolidarse en el pensamiento general de la sociedad catalana. Así, Rufián cree que no se supo convencer a la gente: "Obviando toda la maquinaria que ha tenido en contra, que es la que ahora padece el PSOE, no cuidar a aquellos que hablaban para los de fuera del independentismo", comentaba el político, que piensa que se hizo un trabajo "vergonzoso" de repartir "carnets de pureza", algo en lo que reconoce haber participado.

También apuntaba que el independentismo no ha contado con el suficiente apoyo social para poder tirar para adelante, aunque sin olvidar que la manera de convencer no fue la ideal: "No entender que no éramos suficientes y que no se hace vía palos, sino vía seducción, sin canjear tus principios, pero no sirve de nada. Es como cuando nos pegaban a nosotros con la Constitución en la cabeza, como si fuese una piedra. Nosotros también pegábamos con la 'estelada' a la gente en la cabeza: '¡Entiéndelo! ¡Entiéndelo!'", reflexionaba Rufián.

Ahora, a toro pasado piensa que se debería haber trabajado más en contar "el porqué queremos la independencia", en lugar de hacerlo en "el cómo" se debería conseguir, sentenciaba.