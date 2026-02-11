Rufián menciona al Real Madrid en el Congreso y Pedrerol discrepa: "La niñera no siempre es la mala"

Gabriel Rufián vuelve a estar en boca de todos. En esta ocasión, el político de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) mencionó al Real Madrid durante su intervención en el Congreso de los Diputados. No es la primera vez que el de ERC nombra al conjunto blanco, pero esta dará mucho de qué hablar en redes sociales.

El diputado comenzó advirtiendo a los políticos de que "en Cataluña hay tres o cuatro cosas que se saben". Una afirmación que dejó a todos expectantes, preguntándose a qué se refería exactamente. Segundos después, Rufián empezó a enumerarlas, sin dejar títere con cabeza.

En primer lugar, Rufián explicó: "La primera es que la película de 'La Primera' Alemana va a acabar bien". Por otro lado, aseguró en el Congreso de los Diputados que "la segunda es que la película de Antena 3, la mala es la niñera". Estas dos menciones hacen referencia al tipo de películas que se emiten en diferentes cadenas televisivas.

En la tercera mención, el político de ERC señala directamente al Real Madrid, un club que atraviesa una etapa complicada tanto en el plano deportivo como en el institucional: "La tercera es que siempre va a haber un penalti final para el Real Madrid".

Algo que ya sucedió en el último partido del Real Madrid en el Santiago Bernabéu contra el Rayo Vallecano, donde Kylian Mbappé anotó un penalti señalando en los últimos minutos del encuentro. El atacante francés no falló desde los once metros y le dio los tres puntos al conjunto blanco.

"Y la cuarta es que Rodalies es una mierda", acabó estallando Rufián en el Congreso de los Diputados. La situación ferroviaria en el territorio catalán empieza a ser preocupante y, por ahora, no se encuentra solución.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas para Josep Pedrerol, presentador de 'El Chiringuito' y 'Jugones'. El televisivo empezó dejando claro que "discrepo".

El principal motivo que destacó, en tono irónico, fue que "la niñera no siempre es la mala".