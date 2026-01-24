Rubén Semedo, exjugador del Villarreal, acusado de nuevo de violencia machista: "Me tapó la boca con la mano..."

Rubén Semedo vuelve a estar en el centro de la polémica. El central portugués, actualmente en el AFS y exjugador del Villarreal, fue acusado formalmente de violencia doméstica tras la publicación en redes sociales de un testimonio de una mujer que se identifica como Pássaro Negro. En sus vídeos de Instagram, la denunciante relata un presunto episodio de violencia física y amenazas ocurrido en el domicilio del futbolista.

"Perdí mis hermosos y maravillosos collares; él me los arrancó", asegura. Según su versión, Semedo la invitó a su casa y, al llegar, encontró a varias personas en el interior, siendo ella la única mujer. "Ahora dime qué quería. No lo sé, pero no consiguió lo que quería", afirma.

La mujer afirma que sufrió agresiones físicas. "Estas marcas aquí, que incluso duelen, son de él apretándome la cara, impidiéndome respirar, gritar, pedir ayuda", avisa. Además, relata que intentó abandonar la vivienda y fue amenazada. "Dijo que quería llevarme abajo, que quería encerrarme allí, que quería obligarme a borrar el vídeo", describe.

El relato de la mujer

El testimonio incluye advertencias dirigidas a otras mujeres. "Abro la puerta y hay cinco hombres. Y pienso, '¿Y dónde está?'... Inmediatamente pensé que era extraño. Me sentí mal y les escribí a mis amigas". También describe la sensación de miedo y encierro que experimentó. "Lo que más me dolía era no poder respirar. Me dolía estar atrapada contra una pared con uno, dos, tres, cuatro y cinco hombres rodeándome", comenta el perfil de Pássaro Negro (la mujer).

Según la denunciante, decidió hacer público lo ocurrido como advertencia: "No lo estoy exponiendo porque sea famoso, lo estoy haciendo porque nosotras, las mujeres, queremos ser felices y debemos cuidarnos". También lanza un mensaje directo a Semedo. "Recibirás tu merecido. Un día, tu hija sentirá lo mismo que yo. Y no te gustará", afirma. Las publicaciones se difundieron pocas horas después del partido entre Casa Pia y AVS (3-3), en el que Semedo fue titular y jugó los 90 minutos, lo que aumentó la repercusión mediática del caso.

Por el momento, no hay sentencia judicial, y los hechos se consideran acusaciones que están siendo investigadas, según informan desde Portugal. Respetamos la presunción de inocencia.

Otro revés para Semedo

La carrera de Rubén Semedo, que despuntaba en las categorías inferiores de Portugal, sufrió un duro revés en febrero de 2018. En aquel momento, mientras jugaba en el Villarreal, fue detenido y encarcelado en Valencia por un presunto secuestro y agresión, enfrentándose a cargos graves como tentativa de homicidio, lesiones y detención ilegal.

Tras pasar 142 días en prisión y salir tras pagar una fianza de 30.000 euros, Semedo comenzó a reconstruir su trayectoria deportiva. Pasó por clubes como Huesca, Rio Ave, Olympiacos y Oporto, hasta llegar en 2022 a Catar, donde actualmente juega en el Al-Khor. Desde allí ha recordado en entrevistas los momentos más difíciles de su vida, marcados por la cárcel y la presión mediática.

Noticias relacionadas

El futbolista atribuye parte de sus problemas a las malas compañías y a la vida nocturna que encontró tras llegar a Villarreal. Según sus propias palabras, buscaba “escapadas” y rodearse de gente de ciertos ambientes, sin saber distinguir entre quienes le convenían y quienes le perjudicaban, una experiencia que reconoce como un error que afectó tanto su vida personal como profesional.