SOCIEDAD
Rubén Gómez, español viviendo en Suiza: "Estoy trabajando en la cocina de un restauranre y en cuatro meses he ahorrado más de 10.000 euros"
El creador de contenido ha compartido un nuevo vídeo a través de su cuenta de TikTok
Una de las conclusiones más comunes entre muchos ciudadanos españoles es que, en numerosas ocasiones, las ofertas de empleo fuera de España resultan ser más atractivas. Esto se debe a que, generalmente, hay mejores condiciones laborales.
Un lugar que es muy atractivo para quedarse a vivir es Suiza. Uno de los motivos por los cuales acuden a esta localidad es que el estilo de vida es totalmente opuesto al de la península ibérica. Además, los sueldos en Suiza son mucho más elevados.
La última persona en explicar su experiencia en redes sociales sobre cómo es vivir en el país suizo ha sido el creador de contenido Rubén Gómez, a través de un vídeo de TikTok. En primer lugar, el influencer empieza diciendo que "no todo es tan bonito en Suiza, tal y como se muestra en las redes sociales".
Quiere dejar claro que hay que tener en cuenta distintos aspectos antes de mudarte. Por ejemplo, que la temporada alta son cuatro meses y medio: "Es un sitio en el que solo hay trabajo cuatro meses y medio al año, saben que no tienen gente fija. Entonces, el jefe ya te busca la casa, te busca el seguro médico y te ayuda un montón en el papeleo".
El joven explica que el trabaja en la cocina de un restaurante, donde ahí desayuna, pero el dueño se lo descuenta del sueño: "Con todo eso se me quedaba limpio unos 2.100 francos, lo que son aproximadamente 2.250 euros".
No obstante, el creador de contenido también tiene beneficios por las propinas: "Normalmente, son 800 euros al mes, aunque algunos meses consigues más y otros menos".
Respecto a sus gastos, es claro: "Lo único que yo me gastaba era si algún día quería ir a tomarme un par de cervecitas, que lo hacía poco la verdad, y la comida. Una media de 300 francos al mes me gastaba en comida".
Al mes ahorra más de 2.600 euros y, durante los cuatro meses que ha estado trabajando, ha conseguido acumular 10.000 euros. Sin embargo, señala que ahora sus condiciones han mejorado y que ganará mucho más dinero. Mudarse no fue una decisión nada fácil, pero asegura que está completamente satisfecho.
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