Quién es Rubén Cortada, el nuevo invitado de 'Pasapalabra' desde hoy

Este jueves 28 de agosto de 2025 era turno para conocer a los nuevos invitados de 'Pasapalabra', el exitoso concurso diario de Antena 3. Cada tres días, como norma general, el formato cambia de invitados y hoy no era una excepción. Y uno de los recién llegados es Rubén Cortada, un actor muy conocido que lleva un tiempo desaparecido de la pantalla.

La mayoría de vosotros conocisteis a Rubén Cortada por su papel en dos series: 'El tiempo entre costuras' (2012), y especialmente 'El Príncipe' (2014). Después también ha protagonizado 'Olmos y Robles, una pareja de ley' (2015), 'Lo que escondían sus ojos' (2016) y 'Ella es tu padre' (2017).

Desde ese año, Rubén Cortada estuvo desaparecido hasta 2022, cuando regresó con 'El cuarto pasajero', una de las últimas películas dirigidas por Álex de la Iglesia.

Y podemos decir que 2024 le sentó muy bien al actor de origen cubano: protagonizó '¿A qué estás esperando?' (2024) en ATRESplayer Premium junto a Adrian Torrebejano y 'Operación Barrio Inglés' (2024) en RTVE, una serie que pasó bastante desapercibida.

El infierno que vivió Rubén Cortada: no le dejaron abandonar Cuba

La razón de su desaparición temporal fue un viaje de regreso a Cuba con motivo del fallecimiento de su padre, y después de su madre, a los dos años: "se me juntó el duelo con la pandemia, con que me falló un proyecto en Netflix en el que me volqué, y toqué fondo".

Sin embargo, esta no fue la verdadera razón de este abandono de la profesión: estuvo en Cuba y no le dejaron volver por cuestiones de visado: "se me fue de las manos y no pude salir del país hasta casi pasados tres años. Pero he regresado con mucha fuerza".

Rubén Cortada ahora se enfrenta a un futuro muy prometedor, de vuelta a la industria audiovisual española y con varios proyectos entre manos.