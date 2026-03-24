TELEVISIÓN
RTVE toma una decisión con David Broncano y 'La Revuelta'
La cadena pública ha decidido emitir dos entregas de 'La Revuelta' cada jueves, con David Broncano al frente, tras comprobar el impacto positivo de esta medida en la audiencia y la competitividad de la noche
'La Revuelta' de David Broncano se emite de lunes a jueves a las 21:45 horas, con una duración de 70 minutos. En el formato colaboran caras conocidas como la de Jorge Ponce, Ricardo Castella o Grison, y cada noche cuentan con algunos invitados que son entrevistados.
Tras el parón, 'La Revuelta' retomó su emisión con la intención de competir por audiencia frente a 'El Hormiguero' de Pablo Motos. El regreso coincide con una temporada de reactivación en la televisión en abierto, donde la promoción de nuevas series y talentos se ha convertido en un factor central.
Tendremos 'más Revuelta'
Ahora, tras la desaparición de 'Al margen de todo', la noche del jueves quedó descolocada, pero la cadena optó por una estrategia poco común: emitir dos episodios seguidos de La Revuelta.
La decisión ha acabado dando resultados positivos. La semana anterior sirvió como banco de pruebas, y las cifras de audiencia confirmaron que la apuesta tenía sentido dentro de la parrilla. El programa presentado por David Broncano logró sobresalir gracias a una entrevista muy comentada, lo que le permitió imponerse a sus rivales directos en esa franja horaria. Este éxito no solo fue puntual, sino que también sugiere que el formato aún puede seguir creciendo. Tiene potencial.
El segundo episodio emitido esa misma noche, aunque registró datos algo más discretos, consiguió mantener la atención del público. De este modo, la doble emisión ayudó a consolidar una oferta más sólida para La 1 en un día tradicionalmente complicado.
Reforzar la presencia de Broncano
En conjunto, esta estrategia permitió a la cadena pública reforzar su presencia frente a otras propuestas de entretenimiento y formatos ya asentados en la competencia. El resultado ha sido una noche más equilibrada y competitiva.
Así, este jueves volverán a emitirse dos entregas inéditas de La Revuelta en horario de máxima audiencia, ocupando buena parte de la noche en La 1. Por el momento, no se han desvelado los nombres de los invitados, lo que añade un extra de expectación y mantiene el interés de los espectadores ante una nueva cita televisiva.
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