RTVE responde a Melody tras su rueda de prensa: "Ante las afirmaciones de la cantante..."

Este lunes por la tarde se producía la esperada rueda de prensa de Melody tras 'Eurovisión 2025' y el 'fail' total que supuso su actuación, no por la ejecución, sino por el antepenúltimo puesto conseguido.

La artista de Dos Hermanas había rechazado participar en cualquier evento tras el fracaso en Suiza, algo que afectó a 'La Revuelta', donde se la esperaba el lunes posterior al festival, y prefirió trasladarse a su Andalucía natal para estar con su familia en unos momentos también complicados para ella.

Pese a la expectación, la realidad es que tampoco cargó demasiado intensamente en contra de la cadena, puesto que todavía tiene contrato y no sería de recibo.

Uno de los temas polémicos fue su postura acerca de la matanza que Israel está llevando a cabo en Gaza. Melody, sin embargo, no quiso mojarse alegando que no puede comentar nada por contrato: "No me voy a meter en temas políticos, una vez que yo hice el Benidorm Fest, se me exige por contrato no hacer comentarios políticos y además traigo aquí escrito qué es lo que se dice en el contrato", apuntaba.

Melody durante la rueda de prensa / RTVE

En concreto, dicho documento indica que "será motivo de rechazo y exclusión las canciones y candidaturas que utilicen lenguaje inapropiado y/u ofensivo, mensajes o gestos políticos o similares que pudieran sufrir el riesgo de ser expulsadas de Eurovisión", por lo que Melody prefería quedarse al margen.

Por el otro lado, la otra parte implicada en el embrollo, RTVE, no ha querido quedarse callada ante estas palabras y ha defendido su postura a favor de la libertad de expresión política de los concursantes del festival.

"RTVE aclara, ante las afirmaciones de la cantante Melody, que en ningún momento se ha prohibido por contrato a ningún representante de España en Eurovisión hacer comentarios políticos", apunta.

Para certificarlo alude a que solamente existe censura política en las canciones que se pretendan presentar al certamen, aunque se trata de una decisión que también es externa a la cadena pública: "Son las normas de la UER las que establecen que las canciones, y sólo las canciones, no deben incluir contenido político", ha revelado la televisión en una publicación en la red social X.