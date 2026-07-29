RTVE, obligada a emitir un comunicado tras lo sucedido con un concursante de 'Saber y ganar': "No lo podemos permitir"

Tras años manteniéndose al margen de las polémicas, 'Saber y ganar' se ha visto obligado a dar un paso poco habitual. El concurso de La 2 ha publicado un comunicado en sus redes sociales para recordar a sus seguidores que las críticas y las opiniones son bienvenidas, pero no los insultos ni los ataques personales.

Aunque el mensaje no menciona a ningún concursante en concreto, el mensaje llega después de las críticas que ha recibido Martín Escolar en las últimas semanas. Mientras muchos espectadores destacan el nivel del divulgador científico, otros han acusado al programa de favorecerle durante el concurso.

El comunicado fue publicado en la red social X (antes Twitter) y aseguran que aunque debería ser "evidente", es importante matizar algunos puntos: "Recordamos la importancia de las normas de convivencia. En #SaberyGanar toleramos todas las opiniones y comentarios menos las faltas de respeto".

El concurso recuerda que apuesta por "la cultura, el entretenimiento y la educación", por lo que no puede permitir "mensajes agresivos y ataques personales". No solamente eso, y es que el aviso termina con una advertencia para quienes no respeten esas normas: "Quien no respete esta forma de actuar, será bloqueado de la cuenta".

En las últimas semanas, muchas de las publicaciones del programa se han llenado de comentarios sobre Martín Escolar. Algunos usuarios afirman que recibe preguntas más favorables o que se enfrenta a rivales con menos nivel, aunque no aportan ninguna prueba que respalde esas acusaciones, y en algunos casos han llegado a dirigir insultos al concursante.

Sin embargo, en las respuestas al comunicado también pueden leerse mensajes de apoyo tanto al divulgador científico como al propio programa, donde aseguran que es necesario poner freno a los comentarios ofensivos que han ido apareciendo en las redes sociales.

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Martín Escolar, en 'Saber y ganar' / RTVE

No es habitual que 'Saber y ganar 'publique un mensaje de este tipo. Después de casi tres décadas en emisión, el concurso siempre se ha mantenido al margen de las polémicas, por lo que este comunicado supone una excepción y deja claro que no está dispuesto a tolerar los insultos contra sus concursantes.