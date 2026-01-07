RTVE se adelanta y desvela los primeros invitados de 'La Revuelta' de David Broncano

'La Revuelta' de David Broncano se emite de lunes a jueves a las 21:45 horas, con una duración de 70 minutos. En el formato colaboran caras conocidas como la de Jorge Ponce, Ricardo Castella o Grison, y cada noche cuentan con algunos invitados que son entrevistados.

Aunque se desconoce la identidad de los asistentes hasta que se emite el programa, RTVE ha filtrado los nombres de algunos de los próximos invitados.

Tras el parón navideño, 'La Revuelta' retoma su emisión con la intención de competir por audiencia frente a 'El Hormiguero' de Pablo Motos. El regreso coincide con una temporada de reactivación en la televisión en abierto, donde la promoción de nuevas series y talentos se ha convertido en un factor central.

El primer invitado confirmado es Pelayo Gayol, inspector de la Policía Nacional y exmiembro del Grupo Especial de Operaciones (GEO). Gayol estará en el plató para hablar de su trayectoria profesional y de su nueva docuserie en Prime Video, ofreciendo al público la oportunidad de conocer de primera mano su experiencia en uno de los cuerpos de élite del país.

La segunda invitada de la noche será Cristina Lora, cantante sevillana y ganadora de 'Operación Triunfo 2025'. En su entrevista, la artista repasará su paso por el concurso musical, su triunfo y los proyectos que prepara para los próximos meses, conectando especialmente con el público joven y activo en redes sociales.

La elección de estos dos invitados refleja la apuesta de TVE por combinar perfiles poco convencionales con figuras emergentes del entretenimiento. Esta estrategia permite al programa diferenciarse de otros espacios de la franja.