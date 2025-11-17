Roxette desata la locura en el Sant Jordi Club y sorprende tocando el himno del Barça

Roxette volvió a Barcelona este domingo para ofrecer un concierto memorable en el Sant Jordi Club, una cita marcada tanto por la nostalgia como por la renovación de una de las formaciones pop más influyentes de las últimas décadas.

El grupo, ahora liderado por Per Gessle y con la cantante sueca Lena Philipsson como nueva vocalista, regaló a los asistentes un viaje por sus grandes éxitos y un momento totalmente inesperado: interpretaron el himno del FC Barcelona, con Christoffer Lundquist a la guitarra y el público entregado acompañando a coro.

Un regreso cargado de emoción y memoria

El concierto estuvo inevitablemente atravesado por la memoria de Marie Fredriksson, la icónica voz de Roxette, fallecida el 9 de diciembre de 2019 tras una larga lucha contra el cáncer. Fredriksson, cofundadora del grupo junto a Gessle en 1986, dejó para la historia temas tan universales como It Must Have Been Love, Listen to Your Heart, The Look o Spending My Time. Su voz marcó a toda una generación y se apagó definitivamente en 2019, poniendo fin a una etapa irrepetible en el pop sueco.

El último concierto con la formación original tuvo lugar el 8 de febrero de 2016 en Ciudad del Cabo, donde la banda se despidió sin saber que aquella sería su última vez juntos. Ese mismo año publicaron Good Karma, su último álbum de estudio.

Tras la muerte de Fredriksson, Gessle aseguró que “las cosas jamás volverán a ser igual”, dando a entender que Roxette había llegado a su final. Pero cinco años más tarde, en una decisión que sorprendió incluso a los seguidores más fieles, anunció el renacimiento del proyecto con Lena Philipsson como vocalista, una figura muy reconocida en Suecia y representante del país en Eurovisión 2004.

La nueva era de Roxette

Para este regreso, Gessle reunió a varios de los músicos históricos del grupo: Clarence Öfwermann, Jonas Isacsson, Christoffer Lundquist, Magnus Börjeson, Magnus “Norpan” Eriksson y Dea Norberg. El anuncio vino acompañado de una noticia simbólica: el primer concierto de esta nueva etapa se celebraría precisamente en el Grand Arena at GrandWest Casino de Ciudad del Cabo, el mismo escenario donde Roxette original se presentó por última vez en 2016.

La gira, que se extenderá al menos hasta agosto, está demostrando que la fórmula funciona: el espíritu de Roxette se mantiene, apoyado en una colección de éxitos incontestables, pero adaptado a una nueva realidad vocal y artística.

El momento más inesperado: el himno del Barça

La sorpresa de la noche llegó cuando el grupo comenzó a interpretar el himno del FC Barcelona. Christoffer Lundquist tomó el protagonismo con una adaptación en guitarra eléctrica mientras el público, entregado y divertido, cantaba a pleno pulmón. Un guiño inesperado que convirtió la velada en un acontecimiento aún más emotivo para los fans, que demostró que el grupo sigue sabiendo conectar con cada ciudad que visita.

La voz de Marie Fredriksson será siempre insustituible y su ausencia se siente en cada concierto. Sin embargo, esta nueva etapa de Roxette no busca reemplazar, sino celebrar y mantener vivo un legado musical que marcó la historia del pop.