Un rostro conocido de Mediaset desaparece de televisión y estaría viviendo en un velero

Maite Galdeano es uno de los rostros más conocidos de Mediaset. La madre de Sofía Suescun ha aparecido en varios realities de Telecinco, desde 'Gran Hermano' hasta 'Supervivientes'.

No obstante, tras una complicada etapa de salud, la televisiva ha decidido apartarse del foco mediático. En este contexto, el programa 'Tardear' ha revelado la localización de Maite Galdeano.

El formato de Telecinco ha podido saber que se encuentra en una embarcación, ubicada en San Pedro del Pinatar, Murcia. Según los testigos consultados por el programa, la madre de Sofía Suescun estaría viviendo en uno de los barcos.

"Tiene pinta de que está instalada ahí en el velero. El velero está un poco deteriorado. Está aquí, su ropa está tendida en el velero y todo", comentaba uno de ellos. Otra de las personas consultados habría asegurado que lleva "cuatro días" viviendo en la embarcación.

"Yo la he visto sola con el perro", añadía. Además, señalaba una característica de este tipo de barcos: "Esos veleros no son de alquiler, será de alguien de Murcia que tenga el velero ahí atracado y se lo haya dejado".

Después de conocer los detalles, la reportera Raquel Pérez se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para descubrir la nueva residencia de Galdeano. Sin embargo, las imágenes del programa dejan claro que no ha recibido de buen gusto a la colaboradora.

"¡Fuera de aquí! Os vais porque no voy a dar explicación a nadie. No voy a hablar nada", comenzaba. "No me j*dáis la vida. No podéis sacar nada, prohibido, ni donde estoy ni nada", añadía ante las cámararas. El enfado de Galdeano ascendía, y terminaba lanzando un mensaje.

"Estoy hasta los cojones de que me conozca todo el mundo. Quiero ser anónima. Me voy a ir a una isla perdida porque ahí voy a morir", terminaba expresando. Por su parte la reportera explicaba al programa que Galdeano "se ha quedado blanca, decía que no quería que la grabáramos".