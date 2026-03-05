Quién es Rosario Pardo: actriz, escritora y nueva invitada de Pasapalabra

Cada tres días, Pasapalabra renueva su rotación de invitados para la próxima semana. En esta ocasión, Roberto Leal recibe a dos actores, un mago y una periodista.

Los famosos acompañarán a los concursantes principales, con el objetivo de entretener a los espectadores y sumar la mayor cantidad de segundos posibles para la prueba final del Rosco.

Hasta el próximo jueves, el formato de Antena 3 cuenta con la presencia de Jorge Luengo, Armando del Río, Irene Junquera y Rosario Pardo. En este artículo, repasamos la trayectoria de una de las mejores artistas de nuestro país.

Rosario Pardo (Jaén, 1959) es la cuarta de cinco hermanos. Hasta los 16 años, la jiennense estudió en el colegio Pedro Poveda, de su ciudad natal. En el centro educativo, Pardo descubrió su faceta artística, participando en varios eventos y concursos.

Rosario Pardo en 'Velvet' / ANTENA 3.

La actriz continuó su formación el colegio universitario hasta que se trasladó a Granada para seguir filología hispánica. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Universidad de Granda, pero no llegó a ejercer la profesión porque decidió formarse en otras disciplinas del arte.

Desde 1980, Pardo participó en concursos de voz, danza contemporánea, flamenco e interpretación, entre otros. Posteriormente, también estudió un máster de Logopedia en la Facultad de Educación por la Universidad de Murcia.

En televisión, saltó a la fama por sus intervenciones en 'Crónicas marcianas', de Telecinco. Al mismo tiempo, también fue colaboradora de Canal Sur Televisión y en el programa de radio 'Atrévete', de Cadena Dial. Más tarde, consiguió un papel en la serie 'Cuéntame cómo pasó', de La 1.

Con este papel, Pardo fue nominada por la Unión de Actores y Actrices como mejor actriz secundaria de televisión. Después de aparecer en pequeños papeles en algunas películas y cortos, comenzó a actuar en grandes producciones del cine y televisión.