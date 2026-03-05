Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones BarçaMarc CiriaJoan LaportaVíctor FontMarc CiriaArsenalHorarios F1 LibresF1Lamine YamalDecoReal MadridCuándo es la final de la Copa del ReySanciones Real MadridTransgrancanariaPróximo partido AlcarazOlimpia Milano - BarçaPogacarRestaurante SuárezUFC 326 horariosArnold Classic 2026Próxima carrera MotoGPFirmas Elecciones BarçaJuan Carlos RiveroDavid BeckhamTrumpDónde ver F1Juegos gratis PS Plus marzoVlahovic Barça
instagramlinkedin

TELEVISIÓN

Quién es Rosario Pardo: actriz, escritora y nueva invitada de Pasapalabra

El formato de Antena 3 cuenta con la presencia de Jorge Luengo, Armando del Río, Irene Junquera y Rosario Pardo

Rosario Pardo en Pasapalabra

Rosario Pardo en Pasapalabra / ANTENA 3.

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Cada tres días, Pasapalabra renueva su rotación de invitados para la próxima semana. En esta ocasión, Roberto Leal recibe a dos actores, un mago y una periodista.

Los famosos acompañarán a los concursantes principales, con el objetivo de entretener a los espectadores y sumar la mayor cantidad de segundos posibles para la prueba final del Rosco.

Hasta el próximo jueves, el formato de Antena 3 cuenta con la presencia de Jorge Luengo, Armando del Río, Irene Junquera y Rosario Pardo. En este artículo, repasamos la trayectoria de una de las mejores artistas de nuestro país.

Rosario Pardo (Jaén, 1959) es la cuarta de cinco hermanos. Hasta los 16 años, la jiennense estudió en el colegio Pedro Poveda, de su ciudad natal. En el centro educativo, Pardo descubrió su faceta artística, participando en varios eventos y concursos.

Rosario Pardo en 'Velvet'

Rosario Pardo en 'Velvet' / ANTENA 3.

La actriz continuó su formación el colegio universitario hasta que se trasladó a Granada para seguir filología hispánica. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Universidad de Granda, pero no llegó a ejercer la profesión porque decidió formarse en otras disciplinas del arte.

Desde 1980, Pardo participó en concursos de voz, danza contemporánea, flamenco e interpretación, entre otros. Posteriormente, también estudió un máster de Logopedia en la Facultad de Educación por la Universidad de Murcia.

En televisión, saltó a la fama por sus intervenciones en 'Crónicas marcianas', de Telecinco. Al mismo tiempo, también fue colaboradora de Canal Sur Televisión y en el programa de radio 'Atrévete', de Cadena Dial. Más tarde, consiguió un papel en la serie 'Cuéntame cómo pasó', de La 1.

Noticias relacionadas y más

Con este papel, Pardo fue nominada por la Unión de Actores y Actrices como mejor actriz secundaria de televisión. Después de aparecer en pequeños papeles en algunas películas y cortos, comenzó a actuar en grandes producciones del cine y televisión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ni Via Veneto ni Gaudim: David Beckham, enamorado de este restaurante de Barcelona
  2. Trump amenaza a España y advierte a Pedro Sánchez: 'Se acabó
  3. Pablo Motos se sincera: 'Ahora que mis padres han fallecido lo puedo contar
  4. Sarah Santaolalla, lesionada tras su enfrentamiento con Vito Quiles: 'Estoy acojonada
  5. Carme Esteve, dueña de una gasolinera: 'El precio de la gasolina aumentará esta cantidad, pero puede ir a más
  6. Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Cuantas más veces llegues tarde a tu trabajo más difícil será para la empresa despedirte
  7. La prestación de la Seguridad Social que muchos pensionistas no conocen: más de 140 euros extra a quienes cumplan estos requisitos
  8. Confirmado por Hacienda: puedes deducirte hasta 300 euros en la Renta por los gastos del gimnasio

La Seguridad Social responde al aumento de bajas médicas: "No es responsabilidad de los trabajadores"

La Seguridad Social responde al aumento de bajas médicas: "No es responsabilidad de los trabajadores"

Aviso de la Seguridad Social a quienes cobran el Ingreso Mínimo Vital: deberán devolver el dinero si detecta errores en la prestación

Aviso de la Seguridad Social a quienes cobran el Ingreso Mínimo Vital: deberán devolver el dinero si detecta errores en la prestación

Quién es Marc Giró, el invitado de 'El Hormiguero' para hoy, día 5 de marzo

Quién es Marc Giró, el invitado de 'El Hormiguero' para hoy, día 5 de marzo

La trayectoria de Armando del Río: actor, presentador y nuevo invitado de Pasapalabra

La trayectoria de Armando del Río: actor, presentador y nuevo invitado de Pasapalabra

Quién es Rosario Pardo: actriz, escritora y nueva invitada de Pasapalabra

Quién es Rosario Pardo: actriz, escritora y nueva invitada de Pasapalabra

Eduard Farelo habla claro sobre Bad Gyal y confiesa lo que más le incomodó como padre

Eduard Farelo habla claro sobre Bad Gyal y confiesa lo que más le incomodó como padre

Las palabras de Margarita Robles al embajador de EEUU que desatan la polémica: "Yo estoy con Trump"

Las palabras de Margarita Robles al embajador de EEUU que desatan la polémica: "Yo estoy con Trump"

Pitbull actuará en Madrid en 2026: este día salen a la venta las entradas para su concierto

Pitbull actuará en Madrid en 2026: este día salen a la venta las entradas para su concierto