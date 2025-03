Rosario Matew toma una decisión final sobre su abandono en 'Supervivientes 2025'

Los participantes de 'Supervivientes 2025' llevan cerca de un mes en Honduras, afrontando la mayor aventura de sus vidas. Este concurso es uno de los más exigentes de la televisión, y las consecuencias han comenzado a manifestarse. Algunos concursantes, como Beatriz Rico y Terelu Campos, han decidido abandonar. Esta semana, Rosario Matew ha sido la tercera en activar el protocolo de abandono.

La ex de 'La isla de las tentaciones' ha solicitado a la organización regresar a España. El programa 'Fiesta' revelaba en exclusiva la petición de la influencer: "He estado mal toda la semana. Después de pensarlo mucho toda la noche, siento que ya no puedo más y quiero irme a casa", comunicaba. Un giro de los acontecimientos que marcaba la emisión de 'Supervivientes: Conexión Honduras'.

La creadora de contenido ha pasado una semana muy complicada. En la gala de 'Tierra de nadie', Rosario decidió quedarse al margen del grupo y no realizar las pruebas. "Ayer probé el cangrejo hecho en el fuego y me sentó fatal. Desde entonces tengo una indigestión horrible. No descarto tener que correr al baño en cualquier momento", explicaba.

Durante las nominaciones, Damián Quintero, líder del grupo, nominó directamente a Rosario: "Intento pensar en la supervivencia del grupo y Rosario puede ser la que menos fuerte esté. La veo muy decaída". Un contexto complicado, que dejaba a la televisiva pensando en tomar una decisión final antes del programa del domingo.

Sandra Barneda conectaba con la joven concursante al comienzo de 'Conexión Honduras', y esta se sinceraba con una voz reconocida: "Las ganas que tenía escucharte". La presentadora le preguntaba sobre su estado de ánimo actual, ahora que llevaba unas horas en la cabaña VIP: "Yo misma me sorprendo también. Es algo que no me esperaba. En ningún momento contemplaba esta opción, pero me he visto sobrepasada. Esta experiencia es... lo que te cuenten se queda corto. Hay que vivirlo para entenderlo. Yo tengo un colapso... por eso necesitaba escuchar ya una voz familiar", comenzaba.

La periodista ha querido saber por qué ha activado el protocolo de abandono. "La respuesta no es tan fácil. Yo siento que me falla la mente. Tenía muchos miedos y ahora no me pasa nada. Y he encajado en el grupo. Pero tengo una sensación de ahogo y asfixia constante. Como que mi cabeza no está procesando bien todo esto". Además, Rosario ha confesado que está luchando contra los fantasmas del pasado.

"Pasé un periodo muy malo de muchísima ansiedad que me limitó muchísimo. Perdí oportunidades laborales y dejé de salir de casa. Lo pasé realmente mal y cada vez que siento cosas parecidas a lo que sentía por aquel entonces, mi cuerpo activa todas las alarmas porque no puedo permitirme pasa por lo mismo", argumentaba la influencer.

Además, la organización del programa ha sorprendido a la ex de 'La isla de las tentaciones' con un mensaje de sus padres y de su pareja, Stiven. La afamada concursante se ha visto visiblemente emocionada, rompiéndose en lágrimas durante la conexión al escuchar las voces de sus familiares. Finalmente, Rosario Matew ha tomado una decisión definitiva: "Admiro muchísimo a mis compañeros porque es algo muy duro. Y a mí también por ser tan valiente. Si yo invalido mis sentimientos no valdrá de nada. Yo siento que tengo que escuchar a mi instinto y me quiero volver a España. Abandono la aventura".