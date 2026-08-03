Rosalía no puede más y vuelve a pedir perdón por lo que hizo en la final del Mundial: "Nunca fue mi intención"

Sigue la polémica con Rosalía. La intérprete de 'Sauvignon blanc' desató la polémica cuando republicó un TikTok de Mia Khalifa celebrando la victoria de España ante Argentina. En las imágenes, la influencer celebraba por todo lo alto el triunfo mientras sonaba 'La Perla', acompañado del siguiente mensaje: "Cómo suena la vida después de que las perlas hayan sido derrotadas".

Fue un gesto que no gustó para nada a sus seguidores argentinos, sobre todo porque la cantante catalana tenía previsto cuatro conciertos en el Movistar Arena de Buenos Aires. En redes sociales, empezaron una campaña de desprestigio: "¿Podemos ir cancelando los Movistar Arena, no?" o "Vendo 4 entradas para Rosalía… no me gustó que se burle de Argentina".

En su primer concierto en Argentina, la artista de 'La Perla' decidió pronunciarse al respecto. "Madre mía, qué lío el otro día... Yo ahí 'scrolleando', sin mirármelo mucho y, rápido, le doy un reposteo. Tremenda cagada. Nunca fue mi intención, de verdad. Me sabe fatal", empezó diciendo.

La cantante catalana recordó que actúo en el festival Lollapalooza de 2019 y aseguró que ese concierto fue un antes y un después en su carrera musical: "Fue aquí donde sentí por primera vez, fuera de mi país, que lo había conseguido".

Rosalía, en el punto de mira / Archivo

Por otro lado, la de San Esteban Sesrovires no dudó en decir que nunca ha tenido un sentimiento negativo hacia Argentina. "¿Cómo yo iba a tener un sentimiento negativo hacia un lugar como este? En verdad, es el lugar que me ha erigido donde estoy hoy", aseguró.

También, remarcó que los seguidores argentinos son "el mejor público que han en la tierra".

Rosalía apoyando a la selección Española en el Mundial / Archivo

La cantante de 'Despechá' acabó el discurso diciendo: "Nada me dolería más que pensarais que no me importáis igual de vuelta. Mi amor por Argentina sigue igual que el primer día. Hoy vengo con el corazón lleno, con mis canciones y con unas ganas inmensas de entregaros todo".

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Con este discurso, Rosalía quiere zanjar de una vez por todas su última polémica tras republicar un vídeo de Mia Khalifa a través de TikTok.