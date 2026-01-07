Rosalía triunfa en Francia: Un importante medio considera 'Lux' como el mejor disco del año

El legado de Rosalía quedará para el recuerdo: con solo tres discos, la cantante ha logrado despuntar en el panorama mainstream de la música internacional, y cuenta con una trayectoria estelar de cara al futuro.

Prueba de ello son los numerosos galardones que Rosalía ha recibido a raíz del lanzamiento de 'Lux' a finales de 2025, el cual ha sido reconocido como mejor álbum del año por gran parte del público.

Y es que en las últimas horas se ha dado a conocer que Rosalía también triunfa en Francia, donde un importante medio lo ha catalogado como la mejor obra musical del pasado año 2025.

El disco 'Lux' de Rosalía. / SONY MUSIC

El medio en cuestión no es otro que Le Monde, el cual dejaba claro cuáles eran las virtudes del tercer álbum de estudio de Rosalía con una reseña que no tiene ningún tipo de desperdicio.

Para empezar, Le Monde destaca la obra de Rosalía como una cargada de misticismo, siguiendo el tema central del disco tanto a nivel de contenido como de forma. Aunque esto no es lo único que destaca el medio francés.

Entre el resto de virtudes que se mencionan en con este galardón, se destaca el "magistral control vocal" de Rosalía, así como su versatilidad a la hora de emocionar en tantos idiomas diferentes.

Rosalía, en una imagen promocional de la canción 'Berghain', tema incluído en 'Lux'. / CANADA

Y es que nos encontramos ante otro elogio más al trabajo de Rosalía, la cual ha conseguido destacar en otros territorios tan cruciales para la música como Estados Unidos, donde The Guardian también seleccionó 'Lux' como uno de los mejores discos del año.

Desde este punto, solo queda comprobar con qué nos sorprenderá Rosalía en el futuro, comenzando con una próxima gira mundial con la que promete llegar a todos los rincones del planeta.