Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona - Athletic ClubSorteo Copa del ReyCruces Copa del ReyFechas octavos Copa del ReyBarcelona - Athletic horarioBarcelona - Athletic alineacionesCopa de la ReinaBarça AtlèticRival Barça CopaRival Madrid CopaCanceloYabuseleBrahimEtapa 4 DakarMateu LahozPeñarroyaMadrid - Atlético dónde verCuadro Copa ÁfricaSara CarboneroMercado de Fichajes hoyHaciendaJorge Rey
instagramlinkedin

Música

Rosalía triunfa en Francia: Un importante medio considera 'Lux' como el mejor disco del año

El álbum sigue causando furor en multitud de países y regiones diferentes

Rosalía, en La Bombonera

Rosalía, en La Bombonera / X

Ramón Baylos

El legado de Rosalía quedará para el recuerdo: con solo tres discos, la cantante ha logrado despuntar en el panorama mainstream de la música internacional, y cuenta con una trayectoria estelar de cara al futuro.

Prueba de ello son los numerosos galardones que Rosalía ha recibido a raíz del lanzamiento de 'Lux' a finales de 2025, el cual ha sido reconocido como mejor álbum del año por gran parte del público.

Y es que en las últimas horas se ha dado a conocer que Rosalía también triunfa en Francia, donde un importante medio lo ha catalogado como la mejor obra musical del pasado año 2025.

El disc 'Lux' de Rosalia.

El disco 'Lux' de Rosalía. / SONY MUSIC

El medio en cuestión no es otro que Le Monde, el cual dejaba claro cuáles eran las virtudes del tercer álbum de estudio de Rosalía con una reseña que no tiene ningún tipo de desperdicio.

Para empezar, Le Monde destaca la obra de Rosalía como una cargada de misticismo, siguiendo el tema central del disco tanto a nivel de contenido como de forma. Aunque esto no es lo único que destaca el medio francés.

Entre el resto de virtudes que se mencionan en con este galardón, se destaca el "magistral control vocal" de Rosalía, así como su versatilidad a la hora de emocionar en tantos idiomas diferentes.

Rosalía, en una imagen promocional de la canción 'Berghain', primer adelanto de 'Lux'.

Rosalía, en una imagen promocional de la canción 'Berghain', tema incluído en 'Lux'. / CANADA

Y es que nos encontramos ante otro elogio más al trabajo de Rosalía, la cual ha conseguido destacar en otros territorios tan cruciales para la música como Estados Unidos, donde The Guardian también seleccionó 'Lux' como uno de los mejores discos del año.

Noticias relacionadas y más

Desde este punto, solo queda comprobar con qué nos sorprenderá Rosalía en el futuro, comenzando con una próxima gira mundial con la que promete llegar a todos los rincones del planeta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Donald Trump ya tiene claro sus próximos objetivos: 'Estos países, a punto de caer
  2. Munir se compromete con la ex de un antiguo compañero en Primera División: Así ha sido su fiesta en Madrid
  3. Última hora de Sara Carbonero: Intervenida de urgencia y reposo en la UCI en las Canarias
  4. El alegato de Josep Pedrerol después de lo ocurrido en el derbi: 'Se acabó
  5. Maduro declara ante el juez: 'Soy inocente y presidente de Venezuela
  6. El contundente mensaje de Carlos Baute a Donald Trump tras capturar a Maduro
  7. Jordi Évole pierde los papeles tras el ataque de EEUU a Venezuela y deja esta reflexión
  8. Tragedia en Alemania: muere el futbolista Sebastian Hertner tras caerse desde 70 metros de altura

TMB se desubica y anuncia medidas especiales en el metro para el partido de la Supercopa en Arabia

TMB se desubica y anuncia medidas especiales en el metro para el partido de la Supercopa en Arabia

Trump se mofa de las atletas trans y las mujeres deportistas: "Dejan caer las cosas y salen del escenario llorando"

Trump se mofa de las atletas trans y las mujeres deportistas: "Dejan caer las cosas y salen del escenario llorando"

Tras la borrasca Francis, llega Goretti: Un nuevo temporal amenaza la Península Ibérica

Rosalía triunfa en Francia: Un importante medio considera 'Lux' como el mejor disco del año

Rosalía triunfa en Francia: Un importante medio considera 'Lux' como el mejor disco del año

Así es la carta de la Seguridad Social que recibirán millones de pensionistas en enero de 2026

Así es la carta de la Seguridad Social que recibirán millones de pensionistas en enero de 2026

Última hora, la familia de Sara Carbonero actualiza de su estado de salud: "No está grave"

Última hora, la familia de Sara Carbonero actualiza de su estado de salud: "No está grave"

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre no poner la calefacción para ahorrar combustible: "No vas a gastar más"

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre no poner la calefacción para ahorrar combustible: "No vas a gastar más"

Una argentina se muda a España y queda decepcionada tras recibir su primer sueldo

Una argentina se muda a España y queda decepcionada tras recibir su primer sueldo