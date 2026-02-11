Rosalía se sincera sobre su peor experiencia con un hombre: "Me levanté, me fui y nunca más volví"

Rosalía se ha consolidado como una de las cantantes más destacadas de España y vive actualmente uno de los mejores momentos de su carrera musical tras el lanzamiento de su nuevo disco, 'LUX'. La cantante catalana está triunfando con este álbum, en el que destacan especialmente dos temas: 'La Perla' y 'Berghain'.

Hace unos días, la artista catalana acudió al pódcast 'Special people club', presentado por Estíbaliz Quesada, más conocida en redes sociales como 'Soy una pringada', para hablar de su vida cotidiana, especialmente de experiencias que ha tenido a lo largo de los últimos años.

En un momento dado de la entrevista, la conductora de 'Special people club' no dudó en cuestionarle: "¿Qué es lo más decepcionante que ha hecho un hombre contra tu persona?".

La intérprete de 'Motomami' contestó de inmediato y compartió una experiencia desagradable que sufrió: "Te voy a decir una que no se me ha olvidado, ¿vale? Digamos que yo tenía un novio que… no lo vamos a decir, pero tenía un novio que era un poco código Morse, código Morse emocional…".

No obstante, aunque su relación había durado varios años, finalmente terminaron. Tras meses sin verse, se reencontraron de manera inesperada, un momento que resultó traumático para ella.

"Llevábamos unos años tal, no sé qué y rompimos. Entonces, lo típico, que tienes una recaída la semana después de haber roto, y volvimos a vernos, y estábamos en la situación en la que tú te puedes imaginar…", compartió en el pódcast 'Special people club'.

Rosalía, en La Bombonera / X

Finalmente, Rosalía compartió lo que sucedió: "Pues bien, cuando nos reencontramos, me soltó lo siguiente: 'Cómo he echado de menos a mi p**a'". Esas palabras marcaron un punto final.

Por último, la cantante contó cómo reaccionó: "Me levanté, me fui y nunca más volví, obviamente... Yo nunca se lo he perdonado; creo que a día de hoy estoy empezando a entrar en ese punto, en el que se lo podría perdonar".