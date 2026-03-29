Rosalía, sobre su rutina: "El baile forma parte de mi entrenamiento, además de las pesas y mucho cardio"

Rosalía está de dulce. La cantante catalana comenzó a mediados de marzo su gira 'LUX Tour' en Lyon, donde el primer concierto fue todo un éxito, dejando a los asistentes boquiabiertos con la actuación y la puesta en escena. Los temas más destacados de su disco son 'La Perla' y 'Berghain'.

Aunque alejada de los escenarios, la artista catalana siempre genera conversación, especialmente por sus relaciones amorosas. Sin embargo, en esta ocasión, lo que más se comenta es su rutina de entrenamiento, la cual sigue al pie de la letra para darlo todo sobre el escenario durante su actual gira.

En noviembre, cuando Rosalía visitó 'La Revuelta', programa presentado por David Broncano, desveló que le enloquece hacer deporte: "Me encanta ir al gym y hacer deporte, especialmente hacer pesas". Incluso se sinceró diciendo que es una "gymrat", es decir, una obsesa del ejercicio físico en el gimnasio.

Asimismo, la intérprete de 'Motomami' reconoció que "los músculos me están empezando a salir después de tres años de ir al gimnasio". Además, desveló cómo es su plan de ejercicios: "Muchas pesas, cardio y pescado, y poco salir de fiesta",

Otro de los principales motivos por los que cuida su físico es la demanda que implican los ensayos previos a cada show, especialmente cuando está de gira: "El baile forma parte de mi entrenamiento... Todos los shows requieren que esté en plena forma".

No obstante, en el pódcast de 'Popcast', de 'The New York Times', Rosalía reveló que toda su preparación física la lleva a cabo a su manera, sin la ayuda de un entrenador personal, algo que pocas personas se atreven a hacer. "No tengo entrenador personal", señaló.

Rosalía, en el punto de mira / Archivo

La principal razón que destacó es que "no me gusta tener un hombre ahí, gritándome".

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También dejó claro que no tiene que ver con si es hombre o mujer, sino con la autoridad que ejerce el entrenador personal. "Preferiría una mujer, por supuesto, pero, aun así, no me gusta la figura del entrenador diciéndome lo que tengo que hacer", zanjó.