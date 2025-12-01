Rosalía se rinde a La Bombonera: "Me da nervios"

Rosalía ha vuelto por todo lo alto. El pasado 7 de noviembre, la cantante catalana dio a la luz su nuevo disco 'LUX'. Después de estar mucho tiempo alejada del foco mediático, Rosalía decidió volver por la puerta grande. Hasta la fecha, su nuevo álbum está siendo un éxito total, destacando temas como 'La Perla' o 'Berghain', entre otras canciones.

En los últimos días, se le ha podido ver por Argentina, ya que participó en el show de una banda emergente conocida como Cindy Cats. Además, aprovechó para visitar el estadio del Boca Juniors, La Bombonera. Un campo en el que se vive el fútbol a flor de piel.

En una visita privada por el feudo del club argentino, Rosalía se mostró inquieta antes de pisar el césped: "Me da nervios". Una reacción que ya está en boca de todos en X, antes conocido como Twitter.

No acudió sola, pues también estaba el rapero Trueno, quien ejerció de guía. Durante la visita, el rapero le explicó todos los detalles guardados de La Bombonera.

Antes de entrar al césped, la autora de 'LUX' pidió permiso para hacer una cosa: correr descalza por La Bombonera. El deseo fue ejecutado, y pudo hacerlo. Además, un directivo del Boca Juniors le otorgó un regalo del presidente Juan Román Riquelme: la primera camiseta, personalizada con su nombre y el dorsal '10'.

Al ver la camiseta, Rosalía flipó en colores y solo pudo agradecer el regalo: "¡Muchas gracias, presi!". Además, no dudó en decir que el diseño de la camiseta es espectacular.

𝑸𝒖𝒆 𝒄𝒉𝒖𝒍𝒐, 𝒎𝒆 𝒈𝒖𝒔𝒕𝒂𝒏 𝒎𝒖𝒄𝒉𝒐 𝒍𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒓𝒆𝒔 💙💛💙



Rosalía 🫂 Boca Juniors pic.twitter.com/jq8FXq7oTa — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 29, 2025

La opinión de Alfonso Arús

El vídeo de Rosalía en La Bombonera está en boca de todos. Desde el programa 'Aruseros', Alfonso Arús, presentador del formato, compartió su punto de vista sobre la rivalidad que hay en Argentina, especialmente entre Boca Juniors y River Plate: "Es curioso porque los argentinos lo primeros que piden es que te definas, si eres de Boca o de River".

El problema que detecta es que "no se puede concebir que alguien sea neutral", pero "es lógico que una persona extranjera que no sienta pasión por el fútbol le dé igual".