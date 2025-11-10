Famosos
Rosalía se reivindica como 'gymrat' y revela que le gustaría practicar otro deporte: "No estoy yendo al gimnasio y me da mucha pena"
La catalana señalaba que le encanta hacer deporte y que tiene la "inquietud" de jugar a tenis en algún momento tras alabar a Rafa Nadal
La visita de Rosalía al plató de 'La Revuelta' ha supuesto todo un evento para el programa encabezado por David Broncano y su presentación ha estado a la altura, con la presencia de algunas grandes personalidades en España, como Alexia Putellas o Pedro Almodóvar.
Como siempre suele pasar en el formato de RTVE, la charla ha ido por derroteros insospechados y la entrevista como tal no ha empezado hasta varios minutos después la llegada de la cantante al teatro.
En una de estas, Rosalía ha lanzado al aire la posibilidad de hacer un pulso contra David Broncano, aprovechando la presencia de Joan Pradells entre el público, culturista profesional valenciano.
"No estoy yendo al gym, y esto me da mucha pena", reconocía en primera instancia la catalana, como una de las principales actividades que ha tenido que abandonar en estos días previos al lanzamiento de 'Lux' y posteriormente, con la promoción.
"Me encanta ir al gym y hacer deporte. Me encanta hacer pesas", reconocía la artista, revelándose como una auténtica 'gymrat', es decir, una obsesa del ejercicio físico en el gimnasio.
Finalmente, el pulso se lo lleva Rosalía y se lleva la aprobación de Pradells al celebrarlo sacando músculos, demostrando unos buenos bíceps, dorsales y tríceps: "Están empezando a salir después de tres años de ir al gym", apunta.
En otro de los momentos de la conversación comparaba sus rutinas con las de un deportista, que no deja nunca de entrenar, igual que ella con la voz. Poco más tarde, reveló su admiración a Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, que "siempre le salen en TikTok", aunque no los conoce en persona.
Tras reconocer que le encanta la actitud "echada para adelante" del balear en las entrevistas, puntualizaba que el tenis es otro deporte que le gustaría practicar alguna vez en la vida: "Tengo la inquietud y el outfit para jugar en algún momento. Me haría mucha ilusión", reconocía.
