Rosalía rechazó el show del descanso de la NFL en el Bernabéu: “Le dijeron que estaba a nivel de Super Bowl”

La NFL fue la gran protagonista de este domingo en el Santiago Bernabéu. Más de 78.000 espectadores acudieron a uno de los eventos deportivos más grandes del mundo, pero esta vez, celebrado en España. El recinto del Real Madrid fue el encargado de acoger el acontecimiento, que vio como los Miami Dolphinhs se llevaban el encuentro ante los Washington Commandersm (16-13).

El partido estuvo rodeado de muchos focos, expectación y también de mucho 'show'. Al descanso, Daddy Yankee y Bizarrap actuaron desde encima del escenario e hicieron levantar al público, que venía de muchos rincones del planeta. La edición de 2025, con el rapero Kendrick Lamar, batió todos los récords de audiencia, con 127 millones de espectadores solo en Estados Unidos. Y esta vez, era turno de los dos artistas que, recientemente, lanzaron un tema juntos: la ‘BZRP Music Session #0/66’.

Juntos cantaron la sesión, que fue acompañada por la de Quédate de Quevedo, aunque el cantante de las islas canarias no estaba. También la sesión con Shakira, que fue cantada por todos los presentes.

La primera opción para el descanso

Sin embargo, que ambos actuasen en la Super Bowl no era la primera opción que tenía prevista la competición. Según informaba la Cadena SER, la NFL le ofreció a Rosalía actuar en el descanso del Bernabéu. Era la primera opción de la competición. Tras el lanzamiento de su nuevo disco LUX, la cantante catalana está en el centro de los focos a nivel mundial, de hecho, es el más escuchado de todos, superando a Taylor Swift.

Pero Rosalía estaba en Nueva York, para acudir al programa de Jimmy Fallon. Entrevista más actuación: interpretó en directo La Perla, una de sus canciones más comentadas por sus alusiones a sus exparejas. Pero seguramente no habría sido problema para ella retrasar esta aparición si el motivo era cantar en el primer partido jamás celebrado por la NFL en nuestro país.

"Rosalía pudo actuar"

“A Rosalía le ofrecieron el show, pero Rosalía, cuando habló con ellos y les dijo lo que quería, le dijo la NFL que estaba a nivel de Super Bowl y no de partido en Madrid”.

Para 2026, en Santa Clara, California, el artista elegido es Bad Bunny. La edición de 2025, con el rapero Kendrick Lamar, batió todos los récords de audiencia, con 127 millones de espectadores solo en Estados Unidos. Shakira y Jennifer Lopez, Lady Gaga, Katy Perry, antes Beyoncé, y antes Madonna, ya actuaron en su momento.