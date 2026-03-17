Rosalía ya no quiere saber nada de Rauw Alejandro y toma esta drástica decisión

Rosalía es una de las cantantes españolas más destacadas de la industria musical, tanto a nivel nacional como internacional. La artista catalana dio el salto a la fama mundial por la innovadora fusión de flamenco tradicional con ritmos urbanos, pop y electrónica en su álbum 'El Mal Querer', impulsada por la canción 'Malamente'.

El pasado 7 de noviembre, la cantante catalana dio a la luz su nuevo disco 'LUX'. Después de estar mucho tiempo alejada del foco mediático, Rosalía decidió volver por la puerta grande. Hasta la fecha, su nuevo álbum está siendo un éxito total, destacando temas como 'La Perla' o 'Berghain', entre otras canciones.

Ayer, Rosalía dio inicio a su nueva gira 'LUX' en Lyon, y su primer concierto ya está generando gran revuelo. Sin embargo, no solo por su impresionante actuación en el escenario, que también ha sido destacada, sino por un detalle que sus seguidores en redes sociales han captado, algo que ya está dando de qué hablar.

La cuenta @motomamitour de X, antes conocido como Twiter, publicó un mensaje diciendo: "Rosalía se ha sometido a una intervención laser para borrar el tatuaje que tenía bajo el pecho". Además, añadió las dos imágenes en cuestión.

La drástica decisión de Rosalía / SPORT

El periodista Javi Hoyos explicó en un vídeo de TikTok que "no sabemos si está en lo cierto la cuenta de X. Pero sí que es verdad que en la imagen da la sensación de que se lo haya borrado, a pesar de que no es la misma perpesctiva".

Por otro lado, el creador de contenido, que tiene más de 2,1 millones de seguidores en TikTok, señaló que "puede ser que se lo hayan maquillado. ¿Se lo terminará quitando?". No obstante, por ahora, Rosalía sigue manteniendo otro tatuaje, una doble R, que lleva escrita en la planta del pie.

Así fue la relación de Rosalía y Rauw Alejandro

La relación entre ambos surgió a finales de 2019, cuando coincidieron en persona en los Latin Grammys en Las Vegas. No obstante, no hicieron pública su relación hasta mediados de septiembre de 2021. La relación iba viento en popa, convirtiéndose en una de las parejas más mediáticas a nivel mundial.

Rosalía y Rauw Alejandro / Sport

Se comprometieron en marzo de 2023 en el videoclip de 'Beso', aunque la felicidad duró poco, ya que la pareja canceló la boda y terminó su relación en julio de 2023. En ningún momento se explicaron los motivos principales de la ruptura, pero se rumoreó sobre una posible infidelidad y un desgaste de la relación que ambos trataron de aclarar.