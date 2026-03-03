Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Es noticia
FAMOSOS

Rosalía, pendiente a la remontada del Barça

La intérprete de 'Motomami' no perdió la oportunidad de ver el partido en el palco del Spotify Camp Nou

Rosalía no se perdió la vuelta de semifinales de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid

Rosalía no se perdió la vuelta de semifinales de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid / FC Barcelona

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Rosalía es una de las artistas más destacadas a nivel mundial. Su ascenso a la fama internacional se produjo a mediados de 2018, cuando lanzó 'Malamente', un éxito rotundo que fusionó el flamenco tradicional con el pop urbano y el trap. Meses atrás, la cantante catalana presentó su nuevo álbum 'LUX', que rápidamente se convirtió en un fenómeno, destacándose especialmente por temas como 'La Perla' y 'Berghain'.

Alejada de la industria musical, Rosalía siempre ha mostrado su amor incondicional por el FC Barcelona. Por esta razón, la cantante no dudó un instante en aprovechar la ocasión de acudir al palco del Spotify Camp Nou para animar al conjunto de Hansi Flick.

La intérprete de 'Motomami', consciente de que el conjunto azulgrana tiene las cosas muy difíciles para darle la vuelta a la eliminatoria ante el Atlético de Madrid, igualmente se dejó ver por el feudo culé para dejarse la voz y poner su granito de arena para cosechar la remontada.

La cantante fue fotografiada, y las imágenes dejan claro que lo está dando todo en el palco del Spotify Camp Nou.

Rosalía, muy pendiente

Rosalía, muy pendiente / FC Barcelona

Rosalía y el Barça, unidos de por vida

La cantante de Sant Esteve Sesrovires es una fiel seguidora del Barça, ya que desde pequeña ha apoyado al equipo tanto en los buenos como en los malos momentos. En varias ocasiones ha dejado claro su cariño por el club, mostrándolo públicamente a través de sus redes sociales.

Gracias a su éxito en la industria musical, la artista pudo colaborar de forma especial con el club culé para un Clásico: los jugadores del Barça lucieron el logo de 'Motomami' en sus camisetas.

No fue su única colaboración, pues también creó su propia versión del himno del Barça, en la que incluyó la palabra 'Motomami', y la compartió en redes sociales.

Rosalía, pendiente a la remontada del Barça

