Rosalía, muy pendiente del Clásico

El Clásico siempre acapara la atención de todo el mundo. En esta ocasión, Rosalía, una de las celebridades más destacadas del mundo, no quiso perderse el partido y lo disfrutó desde el palco VIP del Santiago Bernabéu, según se pudo ver en la retransmisión de DAZN.

La cantante de Sant Esteve Sesrovires es una fiel seguidora del FC Barcelona, ya que desde pequeña ha apoyado al equipo tanto en los buenos como en los malos momentos. En varias ocasiones ha dejado claro su cariño por el club, mostrándolo públicamente a través de sus redes sociales.

Gracias a su éxito en la industria musical, la artista pudo colaborar de forma especial con el club culé para un Clásico: los jugadores del Barça lucieron el logo de 'Motomami' en sus camisetas.

No fue su única colaboración, pues también creó su propia versión del himno del Barça, en la que incluyó la palabra 'Motomami', y la compartió en redes sociales.

Rosalía publicará su cuarto álbum, 'LUX'

Hace menos de una semana, Rosalía anunció la portada de su cuarto álbum, 'LUX'. Además, la artista desveló la fecha de lanzamiento, el próximo 7 de noviembre. No obstante, la de Sant Esteve Sesrovires quiso celebrar que volvía a publicar un álbum después de tres años en el centro de Madrid con todos sus seguidores, pero la cosa se fue de madre.

La cantante no pudo llegar a la explanada de los Cines Callao, siendo retenida en un hotel, del cual más tarde salió escoltada por las autoridades. Sin embargo, este incidente podría traerle consecuencias, ya que la artista no avisó a las autoridades sobre el acto que tenía previsto realizar en la plaza de Callao.

Inmaculada Sanz, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, aseguró que se está investigando el incidente: "No parece que hubiera una autorización expresa. Estamos solicitando toda la información y vamos a investigar si no se ha hecho con las autorizaciones necesarias. De no ser así, se actuaría en consonancia".