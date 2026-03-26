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Rosalía, obligada a interrumpir su concierto en Milán: "Estoy realmente mal y no puedo hacerlo"

Es la primera vez que la artista se ve obligada a interrumpir un concierto por motivos de salud

Rosalía, obligada a cancelar su concierto

Rosalía, obligada a cancelar su concierto / Sport

Andrea Riera

Andrea Riera

La gira 'LUX Tour' de Rosalía comenzó a mediados de marzo en Lyon con un potente arranque que confirmó la enorme expectación que rodea a la artista. Desde ese primer concierto, el espectáculo ha ido recorriendo distintas ciudades europeas como París o Zúrich.

El miércoles 25 de marzo era el turno de Milán (Italia), y aunque el concierto celebrado en el Assago Forum arrancó con normalidad, con el paso de las canciones, la situación empezó a cambiar.

Poco después de las diez de la noche, mientras interpretaba 'De Madrugá', comenzaron a apreciarse los primeros signos de malestar. La cantante empezó a toser y su energía fue disminuyendo progresivamente, algo que no pasó desapercibido para los asistentes.

Rosalía intentó continuar con el espectáculo durante varios minutos, esforzándose por mantener el ritmo pese a no encontrarse bien. Algunos fans presentes señalaron que incluso parecía estar muy "deshidratada", lo que aumentó la preocupación en el recinto al ver que su estado no mejoraba.

Finalmente, la propia artista decidió dirigirse al público para explicar lo que estaba ocurriendo, y lo hizo visiblemente afectada: "Intenté hacer este espectáculo desde el principio a pesar de estar enferma. Tuve una intoxicación alimentaria muy grave e intenté aguantar hasta el final, pero me siento fatal".

Es la primera vez que la artista se ve obligada a interrumpir un concierto por motivos de salud, y, aunque su intención era seguir, aseguró que su estado físico se lo impidió: "He intentado por todos los medios seguir con el 'show' hasta el final, pero estoy realmente mal y no puedo hacerlo (...) Estoy muy enferma y tengo dolor".

Antes de abandonar el escenario, Rosalía quiso disculparse directamente con el público de Milán y no pudo contener las lágrimas: "Lo siento mucho. Volveré cuando esté en mejores condiciones. He intentado por todos los medios seguir con el 'show' hasta el final, pero estoy realmente mal y no puedo hacerlo".

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