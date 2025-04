Rosalía tiene nuevo amor: Quién es Emilio Sakraya y a qué se dedica

Rosalía es toda una superestrella mediática y su vida se sigue al milímetro. Desde su ruptura con Rauw Alejandro, la vida sentimental de la artista catalana ha sido seguida de cerca para conocer los posibles nuevos romances o indicios de amor con una nueva pareja.

Entre los nombres relacionados con Rosalía, el más duradero fue el actor de la aclamada serie 'The Bear', Jeremy Allen White, con quien estuvo un año. También fue muy sonada la relación con la actriz Hunter Schafer, aunque según explicaba ella misma, fue en 2019, antes incluso de estar con el puertorriqueño, y tuvo una duración de cinco meses.

Ahora, tras algunos meses de letargo amoroso, la de Sant Esteve Sesrovires parece haber encontrado un nuevo amor en el cantante y actor alemán, Emilio Sakraya, a tenor de los abrazos y actitud cariñosa mostrada en las últimas fotografías suyas, que ha publicado el portal Deux Moi.

Concretamente, los dos artistas fueron pillados saliendo de un restaurante en Beverly Hills, entre abrazos y en el mismo coche, algo que muchos ya han utilizado para confirmar esta nueva relación.

Quién es Emilio Sakraya

Sakraya empezó en la actuación muy joven, con tan solo 10 años, en 2010, aunque no se hizo realmente popular hasta que no participó en la serie de ciencia ficción de Netflix, 'La Monja Guerrera', donde interpreta al personaje de J-C. Su salto al estrellato local llegó en 2014 con su participación en la saga de películas 'Bibi & Tina'. Además, también ha aparecido en series como '60 minutos' o 'Those About to Die', de Prime Video.

Emilio Sakraya en un cartel promocional de la película de Netflix, '60 minutos'. / Netflix

El origen de Sakraya es de lo más multicultural, pues su padre es de Serbia y su madre, de Marruecos. De hecho, la figura de su madre también es pública, Meryem Moutaoukkil, actriz de ficciones en Alemania.

Pero sus intereses artísticos no terminan aquí, pues cuenta con cuatro discos de estudio gracias a su faceta como cantante, demostrando un perfil de lo más multidisciplinar. Cuenta con 675.000 oyentes mensuales en Spotify y gracias a su canción 'Cacio e pepe', de 2024, se pudo saber que es padre de un hijo: "Siempre mantuve en secreto que tenía un hijo porque era lo único que quería experimentar y aprender por mí mismo y no compartirlo con el público", aseguraba en el pasado a la prensa alemana.

Gracias a sus redes sociales vemos que es un entusiasta del deporte, pues publica sus sesiones de entrenamiento en el gimnasio, algunas con música, precisamente, de Rosalía. Concretamente, en uno de sus vídeos publicados este marzo, que acompaña con 'LA FAMA', tema que la catalana canta junto a The Weeknd.

¿Un guiño que avanzaba la relación que ahora se descubre? Solo el tiempo (y ellos, si quieren hacerlo), revelará la realidad detrás de este primer acercamiento en público.