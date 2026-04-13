Rosalía se mantiene firme y veta a los fotoperiodistas de sus conciertos

Rosalía aterriza este lunes en Barcelona para empezar la ronda de conciertos en el Palau Sant Jordi. La cantante catalana actuará lunes, miércoles, viernes y sábado junto a sus fans de su tierra natal. Los mayores fans ya están haciendo cola para acceder a la pista del recinto, a pesar de la llúvia y el frio.

Tres años y medio después de su último concierto en Barcelona (Motomami), Rosalía volverá a estar en el foco tras lucirse por el resto de Europa. La de Sant Esteve Sesrovires actuó en Lyon, París, Zúrich, Milan, Madrid y Lisboa, con una propuesta de cerca de dos horas, con cuatro actos y un intermezzo, en el cual ofrece una singular mezcla musical con referencias desde la ópera y el ballet hasta la electrónica o el flamenco.

Acceso vetado

Sin embargo, los fotoperiodistas y la prensa no podrá acceder a los conciertos. La cantante decidió no acreditarlos y en lugar de dejarles acceder al recinto y tomar fotografías, la promotora enviará a los medios una selección de imágenes tomadas por sus propios fotógrafos. Los fotoperiodistas han dejado claro que no aceptarán pasivamente la decisión de Rosalía de impedirles acreditarse en sus conciertos.

El fotógrafo Jordi Borràs, quien encabeza la protesta contra la medida impulsada por la promotora Live Nation, explicó que la noche anterior se presentó una solicitud formal al Ayuntamiento de Barcelona. En ella se argumenta que, al ser el Palau Sant Jordi un espacio de titularidad municipal gestionado por Barcelona Serveis Municipals, existe la responsabilidad de proteger los derechos fundamentales, afirmó en una conversación en Aquí Catalunya (SER).

Medidas legales

Días antes, durante una entrevista en el programa Via Lliure de RAC1, Borràs ya había adelantado la posibilidad de tomar medidas legales. Poco después, ese planteamiento se ha materializado. Según detalló, el documento enviado representa el primer paso necesario para iniciar acciones judiciales, ya que consideran inaceptable cualquier limitación a la libertad de expresión y al ejercicio de su profesión.

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Por su parte, Rosalía mantiene la misma postura. En su lugar, la promotora distribuirá a los medios imágenes captadas por su propio equipo. Ante esto, Borràs ha instado a los medios a no difundir ese material, comparando la situación con un hipotético caso en el que una promotora enviara también la crónica del espectáculo, algo que, según afirma, difícilmente sería aceptado por los medios.