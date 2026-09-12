Rosalía y Loli Bahia confirman su relación en público: así fue el beso durante el US Open

Rosalía volvió a convertirse en protagonista después de aparecer en el US Open, celebrado en Nueva York. La artista catalana asistió al torneo de tenis acompañada por la modelo francesa Loli Bahia, de 23 años, y ambas protagonizaron una escena que rápidamente llamó la atención de los asistentes y de las redes sociales.

Las dos acudieron a las gradas para disfrutar de la semifinal que enfrentó a la estadounidense Coco Gauff con la kazaja Elena Rybakina. Durante el encuentro se mostraron relajadas y cercanas, compartiendo el momento también con Alexa Demie, conocida por su participación en la serie ‘Euphoria’.

¿Están juntas?

En las últimas horas han comenzado a circular fotografías y vídeos tomados durante el partido. En una de las grabaciones, Rosalía aparece bailando mientras sostiene un vaso, después de que las cámaras enfocaran a ambas en las pantallas del recinto. Sin embargo, fue una fotografía en particular la que generó mayor repercusión: en ella, Rosalía y Bahia aparecen besándose.

La cercanía entre la cantante y la modelo no es algo de ahora. Desde finales de 2025 comenzaron a surgir informaciones sobre una posible relación entre ambas, después de que fueran vistas juntas en diferentes ocasiones y en distintas ciudades alrededor del mundo.

A lo largo de estos meses, Rosalía y Loli Bahia han coincidido en lugares como Río de Janeiro, Madrid, París, Sicilia y Nueva York. Su relación también despertó comentarios cuando, durante un concierto de la cantante en Ámsterdam celebrado en abril, ambas protagonizaron un cariñoso abrazo frente al público.

Además de sus apariciones juntas, Rosalía ha compartido mensajes y gestos de afecto dirigidos a la modelo. Estas muestras de cercanía habían alimentado las especulaciones durante meses, aunque hasta ahora ninguna de las dos había protagonizado públicamente una muestra de cariño tan evidente como la ocurrida durante el torneo estadounidense.

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Por su parte, Loli Bahia cuenta con una trayectoria destacada en el mundo de la moda. Comenzó a desfilar profesionalmente cuando tenía 17 años, participando en una presentación de Louis Vuitton correspondiente a la temporada otoño-invierno 2020-2021. Posteriormente trabajó con importantes firmas internacionales como Chanel, Saint Laurent, Max Mara y Prada.