Rosalía la lía parda en Madrid y se enfrenta a una multa millonaria

Rosalía está de vuelta. La cantante catalana presentó el pasado lunes la portada de su cuarto álbum, 'LUX'. Además, la artista anunció la fecha de lanzamiento, el próximo 7 de noviembre. Ha sido una larga espera para todos sus seguidores, ya que han pasado más de tres años desde su último álbum de estudio, 'Motomami'.

Para anunciar su regreso, la artista de Sant Esteve Sesrovires decidió realizar un TikTok Live en el que reveló que presentaría su nuevo proyecto en la plaza de Callao. Los seguidores no tardaron en reaccionar a la noticia y acudieron de inmediato a la explanada de los Cines Callao para descubrir qué iba a anunciar la cantante, aunque no se esperaban que iba a estar ella presente.

La intérprete de 'Despechá' decidió retransmitir en directo su llegada al centro de Madrid, donde se habían reunido numerosas personas. Su objetivo era llegar hasta la plaza, pero la aglomeración impidió que pudiera avanzar con su coche. Agentes de policía acudieron al lugar y la cantante terminó bajándose en la Gran Vía, donde corrió entre sus fans.

Tras el revuelo que se generó en las calles de Madrid, Rosalía tuvo que entrar en un hotel, del cual más tarde salió escoltada por las autoridades. Sin embargo, este incidente podría traerle consecuencias, ya que la artista no avisó a las autoridades sobre el acto que tenía previsto realizar en la plaza de Callao.

rosalia corriendo por las calles de madrid sin seguridad xq llega tarde al anuncio de su album, HISTORICA, ICONICA

pic.twitter.com/hbD1MVTubP — brian (@brisanguinetti) October 20, 2025

Inmaculada Sanz, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, aseguró que se está investigando el incidente: "No parece que hubiera una autorización expresa. Estamos solicitando toda la información y vamos a investigar si no se ha hecho con las autorizaciones necesarias. De no ser así, se actuaría en consonancia".

Rosalía, en el punto de mira

Desde el programa 'Espejo Público', de Antena 3, quisieron contactar con Serfín Giraldo, inspector de policía, para conocer cómo se deben llevar a cabo estos actos. Aparte, el pasado lunes se necesitó la intervención de más de 100 policías para controlar la situación en Callao.

Aparición sorpresa de Rosalía el centro de Madrid. / Juanjo Martín / EFE

En primer lugar, dejó claro que la cantante no actuó correctamente, ya que siempre se debe notificar cualquier convocatoria de más de 20 personas, estrictamente por motivos de seguridad.

El inspector comentó que Rosalía se puede enfrentar a una multa económica: "Entre 600.000 y 650.000 euros".