Rosalía explica los motivos de su ausencia: "Me ha sido imposible estar en persona"

Rosalía sigue brillando en su 'LUX Tour', que comenzó a mediados de marzo en Lyon, con un potente arranque que confirmó la enorme expectación que rodea a la artista. Desde ese primer concierto, el espectáculo ha ido recorriendo distintas ciudades europeas como París o Zúrich.

Desde el 13 de abril, estuvo en Barcelona, en el Palau Sant Jordi, y maravilló a toda la ciudad con tres actuaciones magistrales. El recibimiento fue masivo y al terminar, se marchó a Ámsterdam (Países Bajos) para actuar en el Ziggo Dome.

Una ausencia justificada

Enmedio del 'Tour', Rosalía se ha topado con los Billboard Mujeres Latinas en la Música, que celebraron el poder femenino de la indústria. Sin embargo, la artista de Sant Esteve Sesrovires, anunció que no podrá estar presencialmente para recoger el premio a Mujer del año. A cambio, envió un vídeo para dar las gracias y explicar por qué no pudo ir.

"Hola, Billboard. Espero que la gala esté yendo genial", empezó diciendo, agradeciendo el premio y justificando su ausencia en la gala. "Yo estoy de tour, por eso me ha sido imposible estar en persona, pero muchísimas gracias por este reconocimiento. Es un tremendo honor recibirlo", dijo.

"Me gustaría seguir manteniéndome porosa al mundo y seguir aprendiendo de aquellas personas a las que quiero. Gracias a Caroline, a Angélica por formar parte de Luxe, a Patty, a Björk por inspirarme siempre y a tantas otras", dijo.

La primera española en lograrlo

Rosalía ha tenido un gran inicio de 2026, consolidando su impacto global. Recientemente ganó el prestigioso premio a Artista Internacional del Año en los BRIT Awards 2026, convirtiéndose en la primera española en lograrlo. Además, ahora ha sido reconocida como Mujer del Año en los Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026.

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"Me encantaría que la gente tuviera miedo de las mujeres que escuchan mis canciones y espero que ellas puedan sentirse siempre libres e imparables porque lo son. Muchas gracias, Billboard, por seguir celebrando a las mujeres. Espero que nos veamos pronto y muchos besos para todos los que estáis en la gala. Espero que sigáis disfrutando muchísimo", concluyó.