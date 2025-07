Rosalía, contundente sobre la situación en Palestina y las críticas por su silencio: "El señalamiento debería direccionarse hacia arriba y no en horizontal"

Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás han sido muchos los famosos que se han posicionado a favor del pueblo palestino. Desde Dua Lipa y Bella Hadid, hasta Mia Khalifa o Ariana Grande , son muchos los que se han pronunciado en contra de la masacre que está ocurriendo en la Franja de Gaza.

Quien todavía no había dicho nada al respecto era Rosalía, motivo por el cual algunos otros nombres conocidos le habían criticado esta falta de implicación en el conflicto. En concreto, el diseñador Miguel Adrover alzó la voz recientemente para resaltar la falta de postura de la cantante catalana: "El silencio es complicidad", apuntaba, además de que, según su opinión debería aprovechar el altavoz público que tiene.

"Es por eso que tienes la responsabilidad de usar este poder para denunciar este genocidio. Rosalía, esto no es nada personal. Te admiro por todo tu talento y por todo lo que has logrado", indicaba Adrover, buscando la respuesta de 'Rosy' y la reacción de su comunidad de seguidores en las redes sociales.

Miguel Adrover, muy crítico con el silencio de Rosalía en la guerra Israel-Hamás. / GUILLEM BOSCH

La defensa de la libertad de Palestina de Rosalía

Finalmente, la intérprete ha decidido romper ese silencio y publicar un mensaje muy claro en las historias de su Instagram en el que trata de explicar el motivo por el que nunca había hablado del tema al respecto.

"He seguido con tristeza lo que se ha venido diciendo estos días", empieza la catalana antes de exponer que "el hecho de no haber usado mi plataforma de forma alineada con el estilo o expectativas ajenas no significa en absoluto que no condene lo que está sucediendo en Palestina".

Ha denunciado la inacción de las clases dirigentes de todo el mundo, y ha condenado el asesinato masivo de tantas personas en esta parte de Oriente Próximo. Sin embargo, lejos de lamentarse sin más, Rosalía ha aprovechado para mandar un recado al mensaje de Adrover, aunque sin mencionarle directamente: "No veo cómo avergonzarnos los unos a los otros sea la mejor manera de seguir en la lucha por la libertad de Palestina. Creo que el señalamiento debería direccionarse hacia arriba (hacia quienes deciden y tienen poder de acción) y no en horizontal (entre nosotros)", continúa firme.

Comunicado de Rosalía en Instagram sobre la masacre del pueblo palestino. / Instagram/@rosalia.vt

La cantante también indica que sabe que sus palabras no supondrán ningún gran cambio, pero que a nivel individual siempre ha intentado "hacer 'lo correcto'" aunque en muchas ocasiones ha implicado vivir en "constante contradicción".

El escrito termina con un agradecimiento a todas las personas y entidades que aportan su grano de arena y que actualmente están "dedicando su vida a ayudar a esta causa y muchas otras". De esta manera, Rosalía se posiciona por fin en contra de la guerra, algo que muchos le pedían y que finalmente ha confirmado.