Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Capitanes BarçaEspaña - Francia balonmanoSorteo Copa del Rey baloncestoClasificación sin VARSchumacherPatricio PacíficoCañizaresLaportaPróximo partido BarcelonaCazorlaHorario AlcarazCuartos Open de AustraliaBarcelona - Copenhague horarioPiqueAnder BasurtoKilian JornetBota de OroPichichi LaLigaKhabibElecciones BarçaMercado de Fichajes hoyGonzalo BernardosLey de SucesionesNieve Barcelona
instagramlinkedin

Sociedad

Rosalía contra el bullying: 'La Perla' se convierte en campaña contra el acoso de forma indirecta

Un colegio de Cádiz se ha vuelto muy viral por cómo ha usado la canción recientemente

Rosalía contra el Bullying

Rosalía contra el Bullying

Ramón Baylos

Ramón Baylos

'La Perla' es uno de los mayores éxitos recientes de Rosalía y uno de los temas que más destaca dentro de 'Lux' su último álbum de estudio. Algo que tiene sentido en cuanto a como su significado conecta con las vidas de muchas personas.

Y es que esto último ha provocado que la pieza sea protagonista de muchos vídeos virales que se pueden ver en redes sociales y hablan sobre desamor, una ruptura o una relación tóxica. No obstante, también ha conseguido colarse en el mundo de la educación.

Esto último es algo que ha ocurrido en San Francisco de Arcos de la Frontera, un colegio situado en la localidad del mismo nombre (en la provincia de Cádiz), donde 'La Perla' se ha convertido en una campaña contra el acoso escolar de forma indirecta.

Según explicaba el colegio en una entrevista concedida a 'La Vanguardia', esto es algo que sucedió sin que estuviera planeado. Al parecer, la clase de Lola y las Pulgas (aula protagonista de esta historia) decidieron usar la canción para acompañar un ejercicio de clase que grabarían en un vídeo destinado únicamente a sus familias.

En este último, la clase se encargó de reeditar la letra de la canción con el objetivo de que cuadrase mejor dentro de una campaña contra el acoso escolar. Cosa que ha funcionado a todas luces, dado que se está convirtiendo en un reel realmente viral en redes sociales.

La responsable del aula sostiene que este acto de reversionar 'La Perla' salió de forma totalmente natural, dado que sus alumnos mostraron ser muy consciente de la importancia de luchar contra el bullying dentro de colegios e institutos.

¨Esa manera de decirlo, mirando a cámara y expresándolo cada uno a su manera, es algo que llega¨ comentaba la tutora de la clase como posible explicación de por qué el ejercicio se está volviendo tan popular.

Noticias relacionadas

A día de hoy, Rosalía todavía no se ha pronunciado sobre este fenómeno, pero no sería extraño que lo hiciera por la cercanía que siempre ha mostrado con sus fans. ¿Habrá una segunda parte del vídeo que cuente con la presencia de la cantante?

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambio en la Ley de sucesiones: 'Si tus padres te ponen como propietario y luego fallecen, el impuesto es cero
  2. Alisha Lehmann, la futbolista más viral, desvela su nuevo equipo: 'Ella está aquí únicamente por el fútbol
  3. Pillan a una empresa espiando la baja médica de un trabajador con un detective y la justicia la obliga a readmitirlo e indemnizarle
  4. La nieve llega a Barcelona: primeros copos en el Tibidabo
  5. Anna Lewandowska se sincera: 'Robert me dijo que cuando se jubile...
  6. Jordi Évole se abre en canal para desvelar cómo es su enfermedad: 'Es fruto de...
  7. Andrés González, economista: 'Los precios de la vivienda no bajarán en los próximos años
  8. Gonzalo Bernardos explota con el arbitraje contra el Espanyol: 'No permitirán que juegue una competición europea

Roberto Brasero pone en alerta a España: "Borrascas encadenadas, y todavía queda"

Roberto Brasero pone en alerta a España: "Borrascas encadenadas, y todavía queda"

Ángel, de ingeniero al paro, con 59 años: “Llevo seis meses en el paro tras trabajar 34 años en la misma empresa"

Ángel, de ingeniero al paro, con 59 años: “Llevo seis meses en el paro tras trabajar 34 años en la misma empresa"

El mayor caso de altruismo de 2026: dejó su herencia millonaria en manos de las personas mayores de su pueblo

El mayor caso de altruismo de 2026: dejó su herencia millonaria en manos de las personas mayores de su pueblo

Rosalía contra el bullying: 'La Perla' se convierte en campaña contra el acoso de forma indirecta

Rosalía contra el bullying: 'La Perla' se convierte en campaña contra el acoso de forma indirecta

Hasta 46.400 euros al año: el sueldo de un maquinista de tren en empresas privadas en España

Hasta 46.400 euros al año: el sueldo de un maquinista de tren en empresas privadas en España

La OCU lo deja claro: estas son las únicas pizzas de supermercado que aprueban en nutrición

La OCU lo deja claro: estas son las únicas pizzas de supermercado que aprueban en nutrición

'El Hormiguero': enésima visita de Miguel Ángel Revilla con un objetivo claro

'El Hormiguero': enésima visita de Miguel Ángel Revilla con un objetivo claro

Aviso del Meteocat: nieve y rachas de viento muy fuertes en estas zonas de Catalunya

Aviso del Meteocat: nieve y rachas de viento muy fuertes en estas zonas de Catalunya