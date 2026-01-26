Rosalía contra el bullying: 'La Perla' se convierte en campaña contra el acoso de forma indirecta

'La Perla' es uno de los mayores éxitos recientes de Rosalía y uno de los temas que más destaca dentro de 'Lux' su último álbum de estudio. Algo que tiene sentido en cuanto a como su significado conecta con las vidas de muchas personas.

Y es que esto último ha provocado que la pieza sea protagonista de muchos vídeos virales que se pueden ver en redes sociales y hablan sobre desamor, una ruptura o una relación tóxica. No obstante, también ha conseguido colarse en el mundo de la educación.

Esto último es algo que ha ocurrido en San Francisco de Arcos de la Frontera, un colegio situado en la localidad del mismo nombre (en la provincia de Cádiz), donde 'La Perla' se ha convertido en una campaña contra el acoso escolar de forma indirecta.

Según explicaba el colegio en una entrevista concedida a 'La Vanguardia', esto es algo que sucedió sin que estuviera planeado. Al parecer, la clase de Lola y las Pulgas (aula protagonista de esta historia) decidieron usar la canción para acompañar un ejercicio de clase que grabarían en un vídeo destinado únicamente a sus familias.

En este último, la clase se encargó de reeditar la letra de la canción con el objetivo de que cuadrase mejor dentro de una campaña contra el acoso escolar. Cosa que ha funcionado a todas luces, dado que se está convirtiendo en un reel realmente viral en redes sociales.

La responsable del aula sostiene que este acto de reversionar 'La Perla' salió de forma totalmente natural, dado que sus alumnos mostraron ser muy consciente de la importancia de luchar contra el bullying dentro de colegios e institutos.

¨Esa manera de decirlo, mirando a cámara y expresándolo cada uno a su manera, es algo que llega¨ comentaba la tutora de la clase como posible explicación de por qué el ejercicio se está volviendo tan popular.

A día de hoy, Rosalía todavía no se ha pronunciado sobre este fenómeno, pero no sería extraño que lo hiciera por la cercanía que siempre ha mostrado con sus fans. ¿Habrá una segunda parte del vídeo que cuente con la presencia de la cantante?