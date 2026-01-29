Rosalía aparece por sorpresa en el Palau Sant Jordi: "Significa mucho para mí"

El Palau Sant Jordi de Barcelona acogió este jueves por la noche un acto solidario a favor de Palestina, un evento que reunió a más de treinta músicos y personalidades del mundo de la cultura y el deporte, con el objetivo de visibilizar la situación humanitaria del pueblo palestino dentro de la campaña internacional 'ACT X PALESTINE'.

La gran sorpresa de la velada, sobre las 22:00 de la noche, fue Rosalía, que apareció en el escenario no como una estrella invitada, sino como una voz consciente y comprometida con la causa. “Es un honor subir a este escenario, hoy presencialmente. Gracias por permitirnos estar aquí, por invitarnos”, declaró la artista al subir al escenario, dejando claro que su participación respondía a un compromiso personal más que a la promoción de su carrera musical.

Rosalía cantó la canción de 'La Perla' de su último álbum 'DUX', que fué un auténtico éxito, ante todo el Palau Sant Jordi. Una Rosalía que rompe al fin el silencio tras la polémica generada semanas atrás respecto a su postura sobre Palestina. Señaló que, en ocasiones, los artistas sienten la presión de posicionarse públicamente, aunque estén centrados en otros proyectos. “A veces, en según qué contextos, es como si a los artistas se les exigiera que se posicionen… pero a veces, si estás haciendo un disco…”, explicó hace semanas.

Rosalía reflexionó sobre el ruido que genera Internet: “¿Añadiré algo? ¿Ayudaré a la acción, que es lo importante? O solo terminaré ayudando a que haya más barullo y más caos. Creo que no tengo la respuesta, por mucho que me lo pregunte”, dijo. Subrayó que su silencio no debía interpretarse como indiferencia o toma de partido: “Me duele que el silencio se interprete como una toma de partido… Yo condeno el genocidio, es obvio”, afirma.

Guardiola, invitado estrella

El evento contó con actuaciones de Lina Makoul, Oques Grasses, Morad, Mushka, Lluís Llach y Amaia, entre otros, en un programa que combinó estilos y generaciones por una causa común, reforzando el mensaje de solidaridad a través de la cultura y la música.

La velada también contó con la participación de Pep Guardiola, quien empezó el acto mostrando su compromiso con Palestina. El entrenador del Manchester City recordó la importancia de no mirar hacia otro lado ante el sufrimiento de la población civil y destacó el papel del deporte como altavoz de justicia social y solidaridad internacional. "No me puedo imaginar a una persona que pueda defender las masacres en Gaza. Nuestros hijos podrían estar allí”, afirmó, mostrando su indignación, y concluyó: “Tengo muy poca fe en los mandatarios. Hacen lo que sea para mantenerse en el poder”.

Los fondos recaudados se destinarán a la Palestinian Performing Arts Network y a varios centros culturales independientes, garantizando transparencia mediante auditoría externa. La iniciativa concluyó con la confirmación del donativo a la causa: Bizum 13381.