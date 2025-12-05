Rosalía anuncia ocho conciertos en España: fechas, ciudades y cómo comprar las entradas

Ya es oficial: Rosalía ha confirmado oficialmente su esperada gira 'LUX Tour 2026', y por supuesto, pasará por España, aunque de forma mucho más reducida a lo que muchos de sus fans esperaban. Serán un total de 8 conciertos repartidos entre Madrid y Barcelona, prescindiendo de recorrer ciudades más pequeñas, con recintos de envergadura, como Zaragoza, Sevilla o Valencia.

El anuncio se ha realizado a través del perfil oficial de Ticketmaster, donde ya figuran las fechas y recintos en los que la artista catalana presentará en directo su nuevo trabajo discográfico, 'LUX', que marca una nueva etapa en su carrera.

Así serán los conciertos de Rosalía en Madrid y Barcelona: cómo comprar las entradas

En Madrid, Rosalía ofrecerá cuatro conciertos en el Movistar Arena los días 30 de marzo, 1 de abril, 3 de abril y 4 de abril de 2026. Posteriormente, la gira se trasladará a Barcelona, donde actuará en el Palau Sant Jordi los días 13, 15, 17 y 18 de abril de 2026.

Se trata de uno de los regresos más esperados de los últimos años, tras el enorme impacto internacional de sus anteriores giras. La venta de entradas se realizará mediante un sistema escalonado. La primera preventa tendrá lugar el próximo 9 de diciembre, entre las 10:00 y las 11:00 horas, y estará dirigida a fans registrados y clientes del Banco Santander.

La venta general se abrirá el 11 de diciembre, con horarios distintos según los conciertos: algunas entradas estarán disponibles desde las 10:00 horas y otras a partir de las 11:00.

En todos los casos, la compra se realizará exclusivamente a través de Ticketmaster. Aunque los precios aún no han sido confirmados oficialmente, se prevé que las entradas estándar oscilen entre los 70 y los 140 euros, mientras que los paquetes VIP tendrán un coste superior.

Si quieres comprar una entrada para la próxima gira de Rosalía, sabiendo cómo funciona Ticketmaster y la enorme demanda que hay por conciertos como este, es prioritario que te organices y te armes de paciencia. ¡No digas que no te avisamos!